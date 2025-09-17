El Mundial Sub 20 es la vitrina más importante para las futuras estrellas del fútbol mundial. Desde 1977 ha servido como trampolín para figuras que luego marcaron época en la élite, como Diego Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba o Erling Haaland. La historia del torneo está llena de gestas, sorpresas y títulos repartidos entre Sudamérica, Europa y África.

Con la edición de 2025 a disputarse en Chile, el repaso de los campeones cobra especial relevancia. Argentina sigue como el país más ganador, Brasil lo escolta con cinco títulos y Uruguay se sumó recientemente al selecto grupo tras su conquista en 2023. Además, selecciones europeas y Ghana como representante africano también han dejado su huella en el palmarés juvenil de la FIFA.

⚽ ¿Quiénes son los máximos campeones del Mundial Sub 20?

Argentina es el país más ganador en la historia del Mundial Sub 20 con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), tres de ellos bajo la conducción de José Pekerman y con estrellas como Diego Maradona, Lionel Messi y Sergio Agüero.

Brasil lo sigue de cerca con cinco coronas (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011), mientras que Uruguay se sumó a la lista en 2023 tras vencer a Italia en Argentina. Con ese triunfo, la Celeste se convirtió en el tercer país sudamericano en gritar campeón.

Uruguay, campeón Mundial Sub 20 2023 / FIFA

🌎 ¿Qué selecciones de Sudamérica han sido campeonas del Mundial Sub 20?

Sudamérica domina ampliamente el historial del torneo juvenil. Argentina lidera con seis títulos, Brasil lo sigue con cinco y Uruguay se estrenó en 2023. En total, el continente acumula 12 campeonatos mundiales Sub 20, consolidando su hegemonía en la categoría.

🌍 ¿Qué selecciones de Europa y África han sido campeonas del Mundial Sub 20?

Europa acumula diez títulos con Portugal (2), España, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania y las extintas Unión Soviética, Alemania Federal y Yugoslavia. Entre los campeones más recordados figuran Paul Pogba (Francia 2013) y Erling Haaland, que brilló en Polonia 2019 aunque Noruega no fue campeón.

En África, Ghana es la única selección en coronarse (2009 en Egipto), con André Ayew como figura.

🏅 ¿Cuál fue la última selección que ganó el Mundial Sub 20?

La última campeona del Mundial Sub 20 es Uruguay, que se consagró en 2023 en Argentina. La Celeste derrotó por 1-0 a Italia en la final disputada en La Plata, gracias a un gol de Luciano Rodríguez en los minutos finales. Fue el primer título mundial Sub 20 de Uruguay, que se sumó así a Argentina y Brasil como los representantes sudamericanos en lo más alto de la categoría.

📊 Historial de campeones del Mundial Sub 20

A continuación, el detalle de todas las ediciones desde 1977 hasta la actualidad:

Año Sede Campeón Subcampeón Final Tercero 1977 Túnez URSS México 2-2 (9-8) Brasil 1979 Japón Argentina URSS 3-1 Uruguay 1981 Australia Alemania F. Qatar 4-0 Rumania 1983 México Brasil Argentina 1-0 Polonia 1985 URSS Brasil España 1-0 Nigeria 1987 Chile Yugoslavia Alemania F. 1-1 (5-4) Alemania O. 1989 Arabia Saudita Portugal Nigeria 2-0 Brasil 1991 Portugal Portugal Brasil 0-0 (4-2) URSS 1993 Australia Brasil Ghana 2-1 Inglaterra 1995 Qatar Argentina Brasil 2-0 Portugal 1997 Malasia Argentina Uruguay 2-1 Irlanda 1999 Nigeria España Japón 4-0 Mali 2001 Argentina Argentina Ghana 3-0 Egipto 2003 EAU Brasil España 1-0 Colombia 2005 Países Bajos Argentina Nigeria 2-1 Brasil 2007 Canadá Argentina R. Checa 2-1 Chile 2009 Egipto Ghana Brasil 0-0 (4-3) Hungría 2011 Colombia Brasil Portugal 3-2 México 2013 Turquía Francia Uruguay 0-0 (4-1) Ghana 2015 Nueva Zelanda Serbia Brasil 2-1 Mali 2017 Corea del Sur Inglaterra Venezuela 1-0 Italia 2019 Polonia Ucrania Corea del Sur 3-1 Ecuador 2021 Indonesia Cancelado – – – 2023 Argentina Uruguay Italia 1-0 Israel 2025 Chile Por disputarse – – –

🏟️ ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 Chile 2025?

La Copa del Mundo Sub 20 arranca el 27 de septiembre de 2025 en Chile, con la participación de 24 selecciones. Será la 24ª edición del torneo y marcará un hito en Sudamérica, con una nueva generación de talentos buscando dejar su huella en el fútbol mundial.