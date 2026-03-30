La “aventura” de la Selección Chilena en el FIFA Series de Oceanía terminó de la peor manera posible. La vergonzosa derrota por 4-1 frente a Nueva Zelanda dejó un manto de dudas sobre el proceso de Nicolás Córdova, especialmente tras una goleada que cortó la racha de triunfos y desnudó falencias defensivas preocupantes. Sin embargo, en el fútbol no hay tiempo para lamentos: el “Equipo de Todos” ya tiene en la mira su hoja de ruta para el resto del 2026, con desafíos que exigirán el máximo nivel posible.

Con el fin de la gira en Auckland, los jugadores retornan a sus clubes con una agenda internacional de alto impacto. En junio, Chile viajará a Europa para medir fuerzas contra una potencia mundial, pero eso no es todo: la ANFP ya proyecta una expedición a Norteamérica para el segundo semestre, buscando medir el nivel del recambio ante rivales de peso.

¿Cuándo es el próximo partido de La Roja y contra quién juega?

El próximo gran desafío de la Selección Chilena será en la ventana de junio de 2026. El primer rival confirmado es nada menos que el Portugal de Cristiano Ronaldo, duelo programado para el sábado 6 de junio. Se espera que la federación confirme un segundo amistoso en tierras europeas para completar esta ventana, que servirá de preparación para las selecciones mundialistas que irán a la cita de 2026.

Pero el calendario no termina ahí. De manera interna, ya se planifica la Fecha FIFA de septiembre, donde La Roja emprendería una ambiciosa gira por Estados Unidos. Los rivales en carpeta serían los gigantes de la Concacaf: Estados Unidos y México. Este periplo por tierras norteamericanas será clave para consolidar nombres antes del cierre del año.

Las dos sorpresas que Nicolás Córdova tiene en el radar

Pese a las críticas tras la goleada ante los “All Whites”, Córdova ya proyecta el futuro y reveló que el recambio en el arco es una de sus prioridades. Aunque Lawrence Vigouroux se consolidó como el titular fijo en esta gira, el entrenador confesó que están siguiendo muy de cerca a dos porteros que brillan en el torneo nacional: Vicente Bernedo (Universidad Católica) y Tomás Ahumada (Audax Italiano).

“Los estamos viendo”, aseguró el estratega, dejando claro que ambos porteros son cartas fijas para ser evaluados en Juan Pinto Durán. Ambos son estelares en sus clubes y representan la renovación que Córdova busca imprimir: “Independientemente del entrenador, el que llegue necesita que los jóvenes jueguen y tengan estos partidos”, complementó el DT sobre su compromiso con el proyecto.

En resumen

El cierre: Chile se despide de Oceanía con un triunfo (Cabo Verde) y una derrota (Nueva Zelanda).

Chile se despide de Oceanía con un triunfo (Cabo Verde) y una derrota (Nueva Zelanda). El plato fuerte: El próximo 6 de junio, La Roja enfrenta al Portugal de Cristiano Ronaldo .

El próximo 6 de junio, La Roja enfrenta al . Gira Septiembre: Se proyectan duelos ante Estados Unidos y México en Norteamérica.

Se proyectan duelos ante en Norteamérica. Nuevos nombres: Vicente Bernedo y Tomás Ahumada asoman como sorpresas para la portería.

¿Crees que Chile llegará con un nuevo DT al partido contra Cristiano Ronaldo o Nicolás Córdova logrará mantenerse en el cargo tras la gira por USA? Opina y entra al debate en AlAireLibre.cl.