Chile vuelve a ser anfitrión del torneo que reúne a las mejores promesas del planeta. Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, 24 selecciones disputarán el título en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.
La Roja Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, comparte el Grupo A con Nueva Zelanda, Japón y Egipto y debutará en un Estadio Nacional repleto. Aquí tienes la guía definitiva del Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture día a día, formato, grupos, TV, entradas, sedes, figuras y la historia de Chile en la categoría.
🏆 ¿Cuándo y dónde se juega el Mundial Sub 20 Chile 2025?
El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, segunda vez que Chile es sede (la primera, en 1987).
📍 Sedes y estadios del Mundial Sub 20 Chile 2025
- Santiago – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (48.665)
- Valparaíso – Estadio Elías Figueroa Brander (20.575)
- Rancagua – Estadio El Teniente (12.476)
- Talca – Estadio Fiscal (16.070)
⚽ ¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub 20 Chile 2025?
En total serán 24 selecciones de todos los continentes:
- Sudamérica (5): Chile (anfitrión), Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia
- Europa (5): España, Italia, Francia, Noruega, Ucrania
- África (4): Nigeria, Egipto, Marruecos, Sudáfrica
- Asia (4): Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia
- Concacaf (4): México, Estados Unidos, Panamá, Cuba
- Oceanía (2): Nueva Zelanda, Nueva Caledonia
🗂️ Grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto
- Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria
📅 Calendario completo: fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025
Grupo A
- 27/09 – 17:00 Japón vs Egipto (Santiago)
- 27/09 – 20:00 Chile vs Nueva Zelanda (Santiago)
- 30/09 – 17:00 Egipto vs Nueva Zelanda (Santiago)
- 30/09 – 20:00 Chile vs Japón (Santiago)
- 03/10 – 20:00 Egipto vs Chile (Santiago)
- 03/10 – 20:00 Nueva Zelanda vs Japón (Valparaíso)
Grupo B
- 27/09 – 17:00 Corea del Sur vs Ucrania (Valparaíso)
- 27/09 – 20:00 Paraguay vs Panamá (Valparaíso)
- 30/09 – 17:00 Panamá vs Ucrania (Valparaíso)
- 30/09 – 20:00 Corea del Sur vs Paraguay (Valparaíso)
- 03/10 – 17:00 Panamá vs Corea del Sur (Valparaíso)
- 03/10 – 17:00 Ucrania vs Paraguay (Santiago)
Grupo C
- 28/09 – 17:00 Marruecos vs España (Santiago)
- 28/09 – 20:00 Brasil vs México (Santiago)
- 01/10 – 17:00 España vs México (Santiago)
- 01/10 – 20:00 Brasil vs Marruecos (Santiago)
- 04/10 – 17:00 España vs Brasil (Santiago)
- 04/10 – 17:00 México vs Marruecos (Valparaíso)
Grupo D
- 28/09 – 17:00 Italia vs Australia (Valparaíso)
- 28/09 – 20:00 Cuba vs Argentina (Valparaíso)
- 01/10 – 17:00 Italia vs Cuba (Valparaíso)
- 01/10 – 20:00 Argentina vs Australia (Valparaíso)
- 04/10 – 20:00 Argentina vs Italia (Valparaíso)
- 04/10 – 20:00 Australia vs Cuba (Santiago)
Grupo E
- 29/09 – 17:00 Francia vs Sudáfrica (Rancagua)
- 29/09 – 20:00 Estados Unidos vs Nueva Caledonia (Rancagua)
- 02/10 – 17:00 Estados Unidos vs Francia (Rancagua)
- 02/10 – 20:00 Sudáfrica vs Nueva Caledonia (Rancagua)
- 05/10 – 17:00 Sudáfrica vs Estados Unidos (Rancagua)
- 05/10 – 17:00 Nueva Caledonia vs Francia (Talca)
Grupo F
- 29/09 – 17:00 Noruega vs Nigeria (Talca)
- 29/09 – 20:00 Colombia vs Arabia Saudita (Talca)
- 02/10 – 17:00 Colombia vs Noruega (Talca)
- 02/10 – 20:00 Nigeria vs Arabia Saudita (Talca)
- 05/10 – 20:00 Nigeria vs Colombia (Talca)
- 05/10 – 20:00 Arabia Saudita vs Noruega (Rancagua)
Octavos de final
- 07/10 – 16:30 2A vs 2C (Valparaíso)
- 07/10 – 20:00 1B vs 3A/C/D (Valparaíso)
- 08/10 – 16:30 1D vs 3B/E/F (Santiago)
- 08/10 – 16:30 1F vs 2E (Talca)
- 08/10 – 20:00 2B vs 2F (Talca)
- 08/10 – 20:00 1A vs 3C/D/E (Santiago)
- 09/10 – 16:30 1E vs 2D (Rancagua)
- 09/10 – 20:00 1C vs 3A/B/F (Rancagua)
Cuartos de final
- 11/10 – 17:00 (Talca)
- 11/10 – 20:00 (Santiago)
- 12/10 – 17:00 (Rancagua)
- 12/10 – 20:00 (Valparaíso)
Semifinales
- 15/10 – 17:00 (Valparaíso)
- 15/10 – 20:00 (Santiago)
Tercer lugar
- 18/10 – 16:00 (Santiago)
Final
- 19/10 – 20:00 (Santiago)
🎟️ ¿Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 20 en Chile?
Las entradas para el Mundial Sub 20 Chile 2025 están disponibles en Ticketplus.
- Precios desde $4.000 (adultos).
- $3.000 (niños, tercera edad y PMR).
- Jornadas dobles: con una entrada puedes ver ambos partidos.
📺 ¿Qué canal transmite el Mundial Sub 20 Chile 2025?
- TV abierta: Chilevisión (partidos de Chile y algunos destacados)
- Cable: DSPORTS (todos los partidos; 38 en exclusiva)
💻 ¿Cómo ver el Mundial Sub 20 Chile 2025 online por streaming?
- DGO (DSPORTS en streaming)
- Disney+ (planes Estándar y Premium)
- Chilevisión Web y YouTube (partidos gratis en señal abierta)
🐭 ¿Quién es Vito, la mascota del Mundial Sub 20 Chile 2025?
La FIFA eligió a Vito, una vizcacha, como símbolo del torneo. Representa la energía, la hospitalidad y la identidad cultural de Chile.
👀 ¿Qué figuras destacan en el Mundial Sub 20 Chile 2025?
El campeonato es una vitrina de cracks que en pocos años saltan a la élite mundial.
En 2007 vimos a Alexis Sánchez y Arturo Vidal brillar; hoy surgen nombres como:
- Claudio Echeverri (Argentina)
- Franco Mastantuono (Argentina)
- Neiser Villarreal (Colombia)
- Pedrinho (Brasil)
- Juan Francisco Rossel (Chile, figura del Sudamericano 2025 con 5 goles)
📊 Historial de ganadores del Mundial Sub 20
- Argentina es el máximo campeón con 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007).
- Brasil lo sigue con 5 coronas.
- El último campeón es Uruguay, que en 2023 levantó el trofeo por primera vez tras vencer a Italia.
🇨🇱 ¿Cuál es la historia de Chile en el Mundial Sub 20?
La Roja Sub 20 jugará su séptima edición: 1987, 1995, 2001, 2005, 2007 y 2013.
- Mejor campaña: tercer lugar en 2007 (Canadá) con la generación dorada de Vidal, Sánchez, Isla y Medel.
- Peor campaña: eliminada en fase de grupos en 1995 y 2013.
🧭 El trofeo del Mundial Sub 20 Chile 2025
El trofeo FIFA recorrerá varias ciudades antes del inicio (Rancagua, Ñuñoa, Talca, Valparaíso), junto a la mascota Vito.
🗓️ ¿Cuándo es la final del Mundial Sub 20 Chile 2025?
La final se jugará el 19 de octubre, a las 20:00 en el Estadio Nacional.