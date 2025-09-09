Chile vuelve a ser anfitrión del torneo que reúne a las mejores promesas del planeta. Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, 24 selecciones disputarán el título en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

La Roja Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, comparte el Grupo A con Nueva Zelanda, Japón y Egipto y debutará en un Estadio Nacional repleto. Aquí tienes la guía definitiva del Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture día a día, formato, grupos, TV, entradas, sedes, figuras y la historia de Chile en la categoría.

🏆 ¿Cuándo y dónde se juega el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, segunda vez que Chile es sede (la primera, en 1987).

📍 Sedes y estadios del Mundial Sub 20 Chile 2025

Santiago – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (48.665)

– Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (48.665) Valparaíso – Estadio Elías Figueroa Brander (20.575)

– Estadio Elías Figueroa Brander (20.575) Rancagua – Estadio El Teniente (12.476)

– Estadio El Teniente (12.476) Talca – Estadio Fiscal (16.070)

⚽ ¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

En total serán 24 selecciones de todos los continentes:

Sudamérica (5): Chile (anfitrión), Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia

Chile (anfitrión), Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia Europa (5): España, Italia, Francia, Noruega, Ucrania

España, Italia, Francia, Noruega, Ucrania África (4): Nigeria, Egipto, Marruecos, Sudáfrica

Nigeria, Egipto, Marruecos, Sudáfrica Asia (4): Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia

Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia Concacaf (4): México, Estados Unidos, Panamá, Cuba

México, Estados Unidos, Panamá, Cuba Oceanía (2): Nueva Zelanda, Nueva Caledonia

🗂️ Grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto

Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá

República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Brasil, México, Marruecos, España Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Italia, Australia, Cuba, Argentina Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria

📅 Calendario completo: fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025

Grupo A

27/09 – 17:00 Japón vs Egipto (Santiago)

27/09 – 20:00 Chile vs Nueva Zelanda (Santiago)

30/09 – 17:00 Egipto vs Nueva Zelanda (Santiago)

30/09 – 20:00 Chile vs Japón (Santiago)

03/10 – 20:00 Egipto vs Chile (Santiago)

03/10 – 20:00 Nueva Zelanda vs Japón (Valparaíso)

Grupo B

27/09 – 17:00 Corea del Sur vs Ucrania (Valparaíso)

27/09 – 20:00 Paraguay vs Panamá (Valparaíso)

30/09 – 17:00 Panamá vs Ucrania (Valparaíso)

30/09 – 20:00 Corea del Sur vs Paraguay (Valparaíso)

03/10 – 17:00 Panamá vs Corea del Sur (Valparaíso)

03/10 – 17:00 Ucrania vs Paraguay (Santiago)

Grupo C

28/09 – 17:00 Marruecos vs España (Santiago)

28/09 – 20:00 Brasil vs México (Santiago)

01/10 – 17:00 España vs México (Santiago)

01/10 – 20:00 Brasil vs Marruecos (Santiago)

04/10 – 17:00 España vs Brasil (Santiago)

04/10 – 17:00 México vs Marruecos (Valparaíso)

Grupo D

28/09 – 17:00 Italia vs Australia (Valparaíso)

28/09 – 20:00 Cuba vs Argentina (Valparaíso)

01/10 – 17:00 Italia vs Cuba (Valparaíso)

01/10 – 20:00 Argentina vs Australia (Valparaíso)

04/10 – 20:00 Argentina vs Italia (Valparaíso)

04/10 – 20:00 Australia vs Cuba (Santiago)

Grupo E

29/09 – 17:00 Francia vs Sudáfrica (Rancagua)

29/09 – 20:00 Estados Unidos vs Nueva Caledonia (Rancagua)

02/10 – 17:00 Estados Unidos vs Francia (Rancagua)

02/10 – 20:00 Sudáfrica vs Nueva Caledonia (Rancagua)

05/10 – 17:00 Sudáfrica vs Estados Unidos (Rancagua)

05/10 – 17:00 Nueva Caledonia vs Francia (Talca)

Grupo F

29/09 – 17:00 Noruega vs Nigeria (Talca)

29/09 – 20:00 Colombia vs Arabia Saudita (Talca)

02/10 – 17:00 Colombia vs Noruega (Talca)

02/10 – 20:00 Nigeria vs Arabia Saudita (Talca)

05/10 – 20:00 Nigeria vs Colombia (Talca)

05/10 – 20:00 Arabia Saudita vs Noruega (Rancagua)

Octavos de final

07/10 – 16:30 2A vs 2C (Valparaíso)

07/10 – 20:00 1B vs 3A/C/D (Valparaíso)

08/10 – 16:30 1D vs 3B/E/F (Santiago)

08/10 – 16:30 1F vs 2E (Talca)

08/10 – 20:00 2B vs 2F (Talca)

08/10 – 20:00 1A vs 3C/D/E (Santiago)

09/10 – 16:30 1E vs 2D (Rancagua)

09/10 – 20:00 1C vs 3A/B/F (Rancagua)

Cuartos de final

11/10 – 17:00 (Talca)

11/10 – 20:00 (Santiago)

12/10 – 17:00 (Rancagua)

12/10 – 20:00 (Valparaíso)

Semifinales

15/10 – 17:00 (Valparaíso)

15/10 – 20:00 (Santiago)

Tercer lugar

18/10 – 16:00 (Santiago)

Final

19/10 – 20:00 (Santiago)

🎟️ ¿Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 20 en Chile?

Las entradas para el Mundial Sub 20 Chile 2025 están disponibles en Ticketplus.

Precios desde $4.000 (adultos).

$3.000 (niños, tercera edad y PMR).

Jornadas dobles: con una entrada puedes ver ambos partidos.

📺 ¿Qué canal transmite el Mundial Sub 20 Chile 2025?

TV abierta: Chilevisión (partidos de Chile y algunos destacados)

Chilevisión (partidos de Chile y algunos destacados) Cable: DSPORTS (todos los partidos; 38 en exclusiva)

💻 ¿Cómo ver el Mundial Sub 20 Chile 2025 online por streaming?

DGO (DSPORTS en streaming)

(DSPORTS en streaming) Disney+ (planes Estándar y Premium)

(planes Estándar y Premium) Chilevisión Web y YouTube (partidos gratis en señal abierta)

🐭 ¿Quién es Vito, la mascota del Mundial Sub 20 Chile 2025?

La FIFA eligió a Vito, una vizcacha, como símbolo del torneo. Representa la energía, la hospitalidad y la identidad cultural de Chile.

Vito, la mascota del Mundial Sub 20 Chile 2025 / © FIFA

👀 ¿Qué figuras destacan en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El campeonato es una vitrina de cracks que en pocos años saltan a la élite mundial.

En 2007 vimos a Alexis Sánchez y Arturo Vidal brillar; hoy surgen nombres como:

Claudio Echeverri (Argentina)

Franco Mastantuono (Argentina)

Neiser Villarreal (Colombia)

Pedrinho (Brasil)

Juan Francisco Rossel (Chile, figura del Sudamericano 2025 con 5 goles)

Juan Francisco Rossel, Chile / © FIFA

📊 Historial de ganadores del Mundial Sub 20

Argentina es el máximo campeón con 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007).

Brasil lo sigue con 5 coronas.

El último campeón es Uruguay, que en 2023 levantó el trofeo por primera vez tras vencer a Italia.

🇨🇱 ¿Cuál es la historia de Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja Sub 20 jugará su séptima edición: 1987, 1995, 2001, 2005, 2007 y 2013.

Mejor campaña: tercer lugar en 2007 (Canadá) con la generación dorada de Vidal, Sánchez, Isla y Medel.

Peor campaña: eliminada en fase de grupos en 1995 y 2013.

🧭 El trofeo del Mundial Sub 20 Chile 2025

El trofeo FIFA recorrerá varias ciudades antes del inicio (Rancagua, Ñuñoa, Talca, Valparaíso), junto a la mascota Vito.

Trofeo Mundial Sub 20 Chile 2025 / © FIFA

🗓️ ¿Cuándo es la final del Mundial Sub 20 Chile 2025?

La final se jugará el 19 de octubre, a las 20:00 en el Estadio Nacional.