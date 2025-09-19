La Copa Mundial Sub 20 de la FIFA se ha consolidado como una vitrina de talentos. Por sus canchas pasaron leyendas como Maradona, Messi, Agüero, Pogba o Haaland antes de brillar en la élite.

Este septiembre, Chile volverá a ser anfitrión de la máxima cita juvenil y la pregunta aparece sola: ¿en cuántas oportunidades hemos recibido este campeonato y qué recuerdos dejó? Toda la información, a continuación.

📅 ¿Cuántas veces Chile organizó la Copa Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 se ha jugado en Chile en dos ocasiones:

1987 : primera vez que el país recibió el certamen, con partidos en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Temuco e Iquique.

: primera vez que el país recibió el certamen, con partidos en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Temuco e Iquique. 2025: será la segunda edición en territorio nacional, programada entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

En 1987, el campeón fue la Yugoslavia de Mirko Jozić, que venció a Alemania Federal en penales en la final de Santiago. Ahora, Chile volverá a vivir una fiesta mundialista con 24 selecciones en competencia.

🇨🇱 Historial de Chile en los Mundiales Sub 20

La Roja juvenil aún no tiene títulos en esta categoría, pero dejó una huella imborrable en Canadá 2007, cuando alcanzó el podio con un histórico tercer lugar.

📊 Participaciones de Chile en Mundiales Sub 20

Año Sede Participación de Chile Resultado Final 1987 Chile Fase de grupos Eliminado 1995 Qatar Fase de grupos Eliminado 2001 Argentina Fase de grupos Eliminado 2005 Países Bajos Fase de grupos Eliminado 2007 Canadá Semifinales / 3° lugar Histórico podio 2025 Chile (sede) Por disputarse –

Este repaso confirma la importancia de la cita de 2025: será una nueva oportunidad para que la Roja Sub 20 sume capítulos inolvidables en su historia mundialista.

🏟️ ¿Cuáles son los estadios del Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo tendrá como escenarios algunos de los recintos más emblemáticos del país:

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

Estadio El Teniente (Rancagua)

Estadio Fiscal de Talca (Talca)

Cada sede aportará un ambiente único para recibir a las 24 selecciones participantes, con Santiago como epicentro de los partidos más importantes.

🇨🇱⚽ ¿Dónde jugará Chile el Mundial Sub 20?

La Rojita Sub 20 disputará todos sus partidos de la fase de grupos en el Estadio Nacional de Santiago, donde el público será clave para empujar al equipo hacia la clasificación.

📅 Calendario de Chile Sub 20 – Fase de Grupos

Fecha Partido Hora Sáb., 27 de Sep. Chile Sub 20 vs Nueva Zelanda Sub 20 20:00 Mar., 30 de Sep. Chile Sub 20 vs Japón Sub 20 20:00 Vie., 3 de Oct. Egipto Sub 20 vs Chile Sub 20 20:00

El Estadio Nacional volverá a ser el gran escenario para la Roja juvenil, en una reedición de lo vivido en 1987 y con el sueño de alcanzar la fase final ante su gente.