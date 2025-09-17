La Copa Mundial Sub 20 de la FIFA se disputa cada dos años desde 1977 y se convirtió en un auténtico semillero de cracks. Además del título de campeón y la Bota de Oro al goleador, existe un premio especial que marca la diferencia: el Balón de Oro, entregado al mejor jugador del torneo.

Por esta distinción pasaron futbolistas que después hicieron historia en el profesionalismo, como Diego Maradona, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba y Robert Prosinecki, entre otros. Pero también hay nombres que brillaron fugazmente en la categoría juvenil y luego no pudieron consolidarse.

⚽ ¿Quién ganó el primer Balón de Oro del Mundial Sub 20?

El primer ganador del Balón de Oro Sub 20 fue Vladimir Bessonov, figura de la Unión Soviética en la edición inaugural disputada en Túnez 1977.

Bessonov jugaba como lateral derecho y mediocampista, y fue clave en la final contra México, anotando dos goles en la victoria soviética por penales. Su actuación lo catapultó al fútbol internacional, donde tuvo una larga carrera con la URSS y el Dinamo Kiev.

Ese torneo también marcó el inicio de una tradición: premiar al talento más determinante del campeonato juvenil, incluso si no siempre llegaba del equipo campeón.

🌟 ¿Qué leyendas del fútbol han ganado el Balón de Oro Sub 20?

El listado de ganadores incluye nombres que cambiaron la historia del fútbol mundial.

Diego Maradona (1979, Japón) : inspiró a Argentina al título y repitió como figura en el Mundial adulto de 1986.

: inspiró a Argentina al título y repitió como figura en el Mundial adulto de 1986. Lionel Messi (2005, Países Bajos) : se llevó Balón y Bota de Oro, con goles en todas las rondas eliminatorias.

: se llevó Balón y Bota de Oro, con goles en todas las rondas eliminatorias. Sergio Agüero (2007, Canadá) : goleador y líder de una generación argentina brillante.

: goleador y líder de una generación argentina brillante. Paul Pogba (2013, Turquía) : motor del título de Francia, antes de consagrarse campeón del mundo en 2018.

: motor del título de Francia, antes de consagrarse campeón del mundo en 2018. Robert Prosinecki (1987, Chile): lideró a Yugoslavia en un torneo recordado en Santiago.

🏅 ¿Quién fue el último ganador del Balón de Oro del Mundial Sub 20?

El último en levantar el Balón de Oro fue Cesare Casadei (Italia) en la edición Argentina 2023.

El mediocampista se consagró como máximo goleador del torneo con 7 tantos y lideró a la Azzurra hasta la final, aunque no pudieron ante Uruguay. Su impacto fue tal que recibió ambos galardones: Balón de Oro y Bota de Oro, un doblete reservado solo para talentos especiales.

Con apenas 20 años, Casadei se transformó en una de las mayores promesas del fútbol europeo y sigue los pasos de estrellas que antes brillaron en este certamen.

📋 Lista de ganadores del Balón de Oro Sub 20 (1977-2023)

Año Sede Ganador del Balón de Oro País Campeón 1977 Túnez Vladimir Bessonov URSS URSS 1979 Japón Diego Maradona Argentina Argentina 1981 Australia Romulus Gabor Rumania RFA 1983 México Geovani Brasil Brasil 1985 Unión Soviética Paulo Silas Brasil Brasil 1987 Chile Robert Prosinečki Yugoslavia Yugoslavia 1989 Arabia Saudita Bismarck Brasil Portugal 1991 Portugal Emílio Peixe Portugal Portugal 1993 Australia Adriano Brasil Brasil 1995 Catar Caio Brasil Argentina 1997 Malasia Nicolás Olivera Uruguay Argentina 1999 Nigeria Seydou Keita Mali España 2001 Argentina Javier Saviola Argentina Argentina 2003 Emiratos Árabes Unidos Ismail Matar EAU Brasil 2005 Países Bajos Lionel Messi Argentina Argentina 2007 Canadá Sergio Agüero Argentina Argentina 2009 Egipto Dominic Adiyiah Ghana Ghana 2011 Colombia Henrique Brasil Brasil 2013 Turquía Paul Pogba Francia Francia 2015 Nueva Zelanda Adama Traoré Mali Serbia 2017 República de Corea Dominic Solanke Inglaterra Inglaterra 2019 Polonia Lee Kang-in R. de Corea Ucrania 2023 Argentina Cesare Casadei Italia Uruguay

