La Copa Mundial Sub 20 de la FIFA se disputa cada dos años desde 1977 y se convirtió en un auténtico semillero de cracks. Además del título de campeón y la Bota de Oro al goleador, existe un premio especial que marca la diferencia: el Balón de Oro, entregado al mejor jugador del torneo.
Por esta distinción pasaron futbolistas que después hicieron historia en el profesionalismo, como Diego Maradona, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba y Robert Prosinecki, entre otros. Pero también hay nombres que brillaron fugazmente en la categoría juvenil y luego no pudieron consolidarse.
⚽ ¿Quién ganó el primer Balón de Oro del Mundial Sub 20?
El primer ganador del Balón de Oro Sub 20 fue Vladimir Bessonov, figura de la Unión Soviética en la edición inaugural disputada en Túnez 1977.
Bessonov jugaba como lateral derecho y mediocampista, y fue clave en la final contra México, anotando dos goles en la victoria soviética por penales. Su actuación lo catapultó al fútbol internacional, donde tuvo una larga carrera con la URSS y el Dinamo Kiev.
Ese torneo también marcó el inicio de una tradición: premiar al talento más determinante del campeonato juvenil, incluso si no siempre llegaba del equipo campeón.
Mundial Sub 20 Chile 2025: calendario, partidos, resultados, grupos, sedes, entradas y cómo ver por TV y streaming
🌟 ¿Qué leyendas del fútbol han ganado el Balón de Oro Sub 20?
El listado de ganadores incluye nombres que cambiaron la historia del fútbol mundial.
- Diego Maradona (1979, Japón): inspiró a Argentina al título y repitió como figura en el Mundial adulto de 1986.
- Lionel Messi (2005, Países Bajos): se llevó Balón y Bota de Oro, con goles en todas las rondas eliminatorias.
- Sergio Agüero (2007, Canadá): goleador y líder de una generación argentina brillante.
- Paul Pogba (2013, Turquía): motor del título de Francia, antes de consagrarse campeón del mundo en 2018.
- Robert Prosinecki (1987, Chile): lideró a Yugoslavia en un torneo recordado en Santiago.
🏅 ¿Quién fue el último ganador del Balón de Oro del Mundial Sub 20?
El último en levantar el Balón de Oro fue Cesare Casadei (Italia) en la edición Argentina 2023.
El mediocampista se consagró como máximo goleador del torneo con 7 tantos y lideró a la Azzurra hasta la final, aunque no pudieron ante Uruguay. Su impacto fue tal que recibió ambos galardones: Balón de Oro y Bota de Oro, un doblete reservado solo para talentos especiales.
Con apenas 20 años, Casadei se transformó en una de las mayores promesas del fútbol europeo y sigue los pasos de estrellas que antes brillaron en este certamen.
📋 Lista de ganadores del Balón de Oro Sub 20 (1977-2023)
|Año
|Sede
|Ganador del Balón de Oro
|País
|Campeón
|1977
|Túnez
|Vladimir Bessonov
|URSS
|URSS
|1979
|Japón
|Diego Maradona
|Argentina
|Argentina
|1981
|Australia
|Romulus Gabor
|Rumania
|RFA
|1983
|México
|Geovani
|Brasil
|Brasil
|1985
|Unión Soviética
|Paulo Silas
|Brasil
|Brasil
|1987
|Chile
|Robert Prosinečki
|Yugoslavia
|Yugoslavia
|1989
|Arabia Saudita
|Bismarck
|Brasil
|Portugal
|1991
|Portugal
|Emílio Peixe
|Portugal
|Portugal
|1993
|Australia
|Adriano
|Brasil
|Brasil
|1995
|Catar
|Caio
|Brasil
|Argentina
|1997
|Malasia
|Nicolás Olivera
|Uruguay
|Argentina
|1999
|Nigeria
|Seydou Keita
|Mali
|España
|2001
|Argentina
|Javier Saviola
|Argentina
|Argentina
|2003
|Emiratos Árabes Unidos
|Ismail Matar
|EAU
|Brasil
|2005
|Países Bajos
|Lionel Messi
|Argentina
|Argentina
|2007
|Canadá
|Sergio Agüero
|Argentina
|Argentina
|2009
|Egipto
|Dominic Adiyiah
|Ghana
|Ghana
|2011
|Colombia
|Henrique
|Brasil
|Brasil
|2013
|Turquía
|Paul Pogba
|Francia
|Francia
|2015
|Nueva Zelanda
|Adama Traoré
|Mali
|Serbia
|2017
|República de Corea
|Dominic Solanke
|Inglaterra
|Inglaterra
|2019
|Polonia
|Lee Kang-in
|R. de Corea
|Ucrania
|2023
|Argentina
|Cesare Casadei
|Italia
|Uruguay
👉 Sigue todos los detalles y la cobertura completa del Mundial Sub 20 Chile 2025 solo en Al Aire Libre: noticias, resultados, calendario y las historias que marcarán la cita juvenil más esperada.