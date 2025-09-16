El próximo 27 de septiembre se le dará el vamos a la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 con el duelo entre La Roja y Nueva Zelanda.

Los ojos del mundo estarán puestos en los jóvenes talentos que aspiran a ser superestrellas del fútbol mundial, como el portugués Rodrigo Mora o el argentino Franco Mastantuono.

Los mundiales Sub 20 siempre dejan historias interesantes y estas son las de los que fueron campeones a nivel juvenil y luego conquistaron el mundo del fútbol.

Diego Maradona tras el pitazo final en el Mundial Sub 20 Japón 79/ © Imago

✊Diego Maradona: El Mundial de consuelo

Una espina clavada en el corazón de Diego Maradona fue quedar fuera de la nómina del Mundial de Argentina 78. El 10 debutó con 15 años en el fútbol argentino y a los 17 ya era una estrella local, pero César Luis Menotti lo dejó fuera de la nómina.

Al año siguiente Maradona tuvo su revancha, en el Mundial juvenil de Japón 1979 el Diego se consagró campeón, siendo el mejor jugador de la Copa del Mundo y el máximo asisitidor del torneo.

Diego Maradona guio a Argentina a la victoria de su primer Mundial Sub 20 y de forma invicta.

Dunga 11 años después de ganar el Mundial Sub 20 de México 83 / © Imago

🇧🇷Dunga: De suplente a capitán

En 1983 nadie podría esperar que Dunga se transformara en uno de los jugadores más importantes de la histoia de Brasil.

Siendo jugador de Inter de Porto Alegre, Dunga fue al Mundial de México 83 y alternó titularidades con suplencias, no era un jugador indiscutido, pero fue importante para frenar a Argentina en la final del Mundial y ser campeón.

La historia de Dunga tuvo un impulso importante en un Mundial Sub 20 y que lo llevaron a ganar una medalla de plata olímpica, dos Copas Américas, una Copa Confederaciones, dos finales de Copa del Mundo y el Mundial de 1994.

Iker Casillas posando con su medalla tras regresar del Mundial de Nigeria 99/ © Imago

🇪🇸Iker Casillas: El campeón africano

Iker Casillas es una leyenda del Real Madrid, equipo con el que ganó 3 Champions League, 2 mundiales de clubes y 5 ligas de España. Pero en 1999 solo era el arquero del tercer equipo del Madrid.

Casillas tuvo un torneo extraordinario en la Copa Mundial Sub 20 de Nigeria 99, donde España ganó su primer Mundial y lo hizo sin perder un solo juego.

La Roja europea no gozó de la simpatía del público en ese torneo, porque sus víctimas predilectas fueron las selecciones africanas eliminando a Zambia, Ghana y Mali.

El título en Nigeria fue la antesala de los que hizo Iker Casillas en 2010, cuando ganó el Mundial de Sudáfrica.

Messi junto a los dirigentes de la FIFA desde 2005 / © Imago

💎Lionel Messi: Nace la estrella

En 2005 Lionel Messi ya era una superestrella y había ganado la medalla de oro olímpica con la albiceleste, pero el hincha argentino lo seguía sintiendo como ajeno.

En la Copa del Mundo Sub 20 de Países Bajos nació la idolatría argentina con Messi, aunque el torneo arrancó con una derrota frente a Estados Unidos.

Messi hizo una sociedad con Sergio Agüero y se volvieron imparables. Argentina, desde su segundo partido en adelante, no perdió más.

Lio Messi y la albiceleste barrieron con enemigos históricos como Alemania y Brasil y en la final le ganaron Nigeria, sacándose la espina de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.

Pogba fue el líder de Frncia en Turquía 2013 / © Imago

🇫🇷Paul Pogba: El doble campeón

En Francia sus campeones mundiales son grandes íconos del deporte, peor pocos pueden decir que han ganado dos Copas del Mundo en la cancha.

Uno de los que puede contar esa historia es Paul Pogba, quien guio a Francia a su único título Sub 20 de su historia.

Fue en Turquía 2013 donde Pogba alcanzó la gloria de forma muy trabajada. Los franceses clasificaron con mucho esfuerzo a octavos de final, pero de ahí en adelante fueron una máquina hasta la final.

La definición del título fue frente a Uruguay y tuvieron que definir todo desde los lanzamientos penales, donde Paul Pogba convirtió el suyo para conquistar el Mundial.

5 años después, Pogba ganaría el Mundial adulto en Rusia 2018.

Figo en el Mundial Sub 20 de Portugal 91 / © UEFA

🇵🇹Luis Figo: El ídolo de la nación (Bonus Track)

A diferencia de los demás, Figo no levantó la Copa del Mundo como adulto. Pero si lo hizo como Sub 20 y fue, junto a su generación, el motor para impulsar el fútbol portugués.

En 1991 el Mundial Sub 20 llegó a Portugal y a selección local contaba con un equipo de jugadores extraordinarios como Rui Costa, Joao Pinto, Emilio Peixe y Luis Figo, comandados por el DT Carlos Queiroz. Además, venían de ganar el Mundial Sub 20 de Arabia Saudita en 1989.Los lusos ganaron todos sus partidos hasta semifinales. En la final igualaron sin goles con Brasil y en la tanda de penales Figo, Jorge Costa, Paulo Torres y Rui Costa le dieron el bicampeonato a Portugal.