La Copa Mundial Sub 20 es un torneo que ha visto coronarse a gigantes como Argentina, Brasil y Uruguay, además de potencias europeas como España, Francia o Inglaterra. Con figuras históricas como Maradona, Messi, Agüero, Pogba o Haaland, el campeonato juvenil se transformó en un semillero de cracks.

En la antesala del Mundial Sub 20 Chile 2025, muchos hinchas se preguntan: ¿y la Roja juvenil alguna vez levantó este trofeo? Acá, en Al Aire Libre, te lo contamos.

🏆 ¿Ha ganado Chile algún Mundial Sub 20?

No. La Selección Chilena Sub 20 nunca ha sido campeona del mundo en esta categoría.

El palmarés histórico está liderado por Argentina (6 títulos), seguida por Brasil (5) y más recientemente Uruguay (2023). Chile, en cambio, solo cuenta con una presencia destacada en el podio.

📊 ¿Cuál fue la mejor campaña de Chile en un Mundial Sub 20?

La Selección Chilena Sub 20 escribió una de sus páginas más recordadas en el Mundial de Canadá 2007, torneo disputado entre el 30 de junio y el 22 de julio. Fue la quinta participación de la Roja juvenil y la segunda consecutiva, con un grupo de jugadores que partieron con la convicción de hacer historia.

En fase de grupos, Chile sorprendió con autoridad: debutó goleando 3-0 a Canadá, repitió el marcador ante el Congo con goles de Alexis Sánchez, Nicolás Medina y Arturo Vidal, y cerró con un empate 0-0 ante Austria, quedándose con el liderato de la zona sin recibir tantos en contra.

En octavos de final, un cabezazo de Arturo Vidal dio el triunfo por 1-0 frente a Portugal. Luego, en cuartos, el equipo de José Sulantay mostró su mejor versión: goleó 4-0 a Nigeria en Montreal con tantos de Grondona, Isla (2) y Vidangossy.

La ilusión de llegar a la final se topó con Argentina, que ganó 3-0 en una semifinal marcada por el polémico arbitraje y la expulsión temprana de Gary Medel. Ese partido terminó con fuertes incidentes que incluyeron la detención de jugadores chilenos por parte de la policía canadiense.

Lejos de bajar los brazos, Chile cerró el torneo con la medalla de bronce tras vencer 1-0 a Austria con gol de Hans Martínez. Fue la mejor campaña de la Roja en un Mundial Sub 20, con figuras como Alexis, Vidal, Medel e Isla que luego se transformarían en referentes de la adulta.

📊 Balance final Chile en Canadá 2007

7 partidos: 5 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

12 goles a favor y solo 3 en contra.

Tercer lugar, la mejor posición histórica de la Roja en la categoría.

⚽ ¿Cuántas veces ha jugado Chile el Mundial Sub 20?

La Roja juvenil ha disputado el torneo en cinco ocasiones:

1987 (Chile, sede) – Eliminada en fase de grupos

– Eliminada en fase de grupos 1995 (Qatar) – Eliminada en fase de grupos

– Eliminada en fase de grupos 2001 (Argentina) – Eliminada en fase de grupos

– Eliminada en fase de grupos 2005 (Países Bajos) – Eliminada en fase de grupos

– Eliminada en fase de grupos 2007 (Canadá) – Tercer lugar (mejor campaña)

📅 ¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20 Chile 2025?

La 24ª edición del torneo arranca el 27 de septiembre de 2025 y reunirá a 24 selecciones en distintas sedes del país. Será la segunda vez que Chile organice el certamen, tras hacerlo en 1987. Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.