Este jueves 18 de septiembre se dio a conocer la nómina de La Roja para el Mundial Sub 20, la que fue entregada por el entrenador Nicolás Córdova.
Son 21 futbolistas que el DT de la Selección Chilena aseguró para esta cita planetaria, entre los que hay varios nombres consolidados en Primera División.
📋 La nómina de La Roja para el Mundial Sub 20
Arqueros:
1) Sebastián Mella – Huachipato
2) Ignacio Sáez – Universidad de Chile
3) Gabriel Maureira – Colo-Colo
Defensas:
4) Ian Garguez – Palestino
5) Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)
6) Nicolás Suarez – Colo-Colo
7) Felipe Faúndez – O´Higgins de Rancagua
8) Patricio Romero – Cobreloa
9) Milován Celis – Unión Española
Mediocampistas:
10) Joaquín Silva – Santiago Wanderers
11) Lautaro Millán – C.A Independiente (ARG)
12) Agustín Arce – Deportes Limache
13) Nicolás Cárcamo – Huachipato
14) Mario Sandoval – Audax Italiano
15) Flavio Moya – Universidad de Chiile
Delanteros:
16) Willy Chatiliez – SD Huesca (ESP)
17) Francisco Rossel – Universidad Católica
18) Francisco Marchant – Colo-Colo
19) Rodrigo Godoy – O´Higgins de Rancagua
20) Vicente Álvarez – Unión San Felipe
21) Emiliano Ramos – Everton de Viña del Mar
DT: Nicolás Córdova
👎🏻 Las ausencias de La Roja para el Mundial Sub 20
Hay dos grandes ausencias: Iván Román, quien arrastraba una sanción de gres partidos del Sudamericano Sub 20 y Damián PIzarro, quien se borró a mitad de año de una nómina para privilegiar sus vacaciones, aunque tampoco su club francés Le Havre estaba muy entusiasmado con su venida.
Las figuras de este equipo presentes son: Juan Francisco Rosell, Francisco Marchant, Ian Garguez, Matías Pérez, Emiliano Ramos y Lautaro Millán, jugador de Independiente.
