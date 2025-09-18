Este jueves 18 de septiembre se dio a conocer la nómina de La Roja para el Mundial Sub 20, la que fue entregada por el entrenador Nicolás Córdova.

Son 21 futbolistas que el DT de la Selección Chilena aseguró para esta cita planetaria, entre los que hay varios nombres consolidados en Primera División.

📋 La nómina de La Roja para el Mundial Sub 20

Arqueros:

1) Sebastián Mella – Huachipato

2) Ignacio Sáez – Universidad de Chile

3) Gabriel Maureira – Colo-Colo

Defensas:

4) Ian Garguez – Palestino

5) Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)

6) Nicolás Suarez – Colo-Colo

7) Felipe Faúndez – O´Higgins de Rancagua

8) Patricio Romero – Cobreloa

9) Milován Celis – Unión Española

Mediocampistas:

10) Joaquín Silva – Santiago Wanderers

11) Lautaro Millán – C.A Independiente (ARG)

12) Agustín Arce – Deportes Limache

13) Nicolás Cárcamo – Huachipato

14) Mario Sandoval – Audax Italiano

15) Flavio Moya – Universidad de Chiile

Delanteros:

16) Willy Chatiliez – SD Huesca (ESP)

17) Francisco Rossel – Universidad Católica

18) Francisco Marchant – Colo-Colo

19) Rodrigo Godoy – O´Higgins de Rancagua

20) Vicente Álvarez – Unión San Felipe

21) Emiliano Ramos – Everton de Viña del Mar

DT: Nicolás Córdova

👎🏻 Las ausencias de La Roja para el Mundial Sub 20

Hay dos grandes ausencias: Iván Román, quien arrastraba una sanción de gres partidos del Sudamericano Sub 20 y Damián PIzarro, quien se borró a mitad de año de una nómina para privilegiar sus vacaciones, aunque tampoco su club francés Le Havre estaba muy entusiasmado con su venida.

Las figuras de este equipo presentes son: Juan Francisco Rosell, Francisco Marchant, Ian Garguez, Matías Pérez, Emiliano Ramos y Lautaro Millán, jugador de Independiente.

🔗 Para saber más de La Roja en el Mundial Sub 20 debes acceder a Al Aire Libre.