El nombre de Lautaro Millán sorprendió al aparecer en la lista preliminar de Chile para el Mundial Sub 20. El volante de 20 años, nacido en Bahía Blanca, pero con sangre chilena, se convirtió en la sorpresa más comentada de una nómina que incluye 55 futbolistas. La decisión no fue casualidad: tras correr detrás de Echeverri y Mastantuono en la consideración argentina, aceptó defender los colores de La Roja en el torneo que se disputará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre.

El mediocampista de Independiente de Avellaneda llegó al club del Rojo a los 16 años y debutó profesionalmente en mayo de 2024 bajo las órdenes de Hugo Tocalli, justamente el extécnico de Chile Sub 20. Su temporada lo posicionó como una promesa: 23 partidos, 3 goles y el reconocimiento de ser considerado habitualmente por Julio Vaccari. Sin embargo, su presente en Argentina cambió drásticamente cuando quedó fuera del Sudamericano que consagró figuras como el Diablito Echeverri.

Millán en el partido de Independiente con Boston River por la Copa Sudamericana / ©Imago.

⚽ Lautaro Millán: el volante que eligió el corazón por sobre la camiseta

La decisión de Millán no fue improvisada. Su padre chileno le abrió las puertas de la nacionalidad, pero fue la falta de oportunidades en la Albiceleste lo que terminó por inclinar la balanza. Tras haber disputado partidos con Argentina Sub 20, incluyendo goles contra Uzbekistán y Valencia, el jugador vio en Chile una oportunidad real de disputar un Mundial en casa.

El debut con gol ante Arabia Saudita confirmó que su elección fue acertada. En el amistoso disputado en San Pablo, Brasil, Millán no solo vistió por primera vez la camiseta roja, sino que abrió el marcador en el empate 1-1, sellando así su compromiso con el combinado dirigido por Nicolás Córdova. La imagen del mediocampista celebrando con la camiseta chilena se volvió viral en redes sociales, confirmando que su corazón ya había tomado una decisión.

🔥 El Mundial que podría catapultar una carrera prometedora

Con Chile como anfitrión del Mundial Sub 20, Millán tendrá la oportunidad de brillar en escenarios como el Estadio Nacional, donde La Roja debutará ante Nueva Zelanda. El volante, que mantiene contrato con Independiente hasta 2026, sabe que esta puede ser la vidriera perfecta para proyectar su carrera internacional.

La normativa FIFA le permite cambiar nuevamente a la selección mayor argentina en el futuro, pero por ahora su foco está puesto en Chile y en un Mundial que promete ser histórico. Con técnica depurada y visión de juego, Millán representa esa nueva generación de talentos que no mira fronteras cuando se trata de perseguir sueños futbolísticos.