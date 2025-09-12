El Real Madrid tomó una decisión que podría cambiar los planes de la selección argentina Sub 20. Xabi Alonso fue tajante al ser consultado sobre Franco Mastantuono: “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”. Una frase que cierra casi definitivamente las chances del crack de 18 años de disputar el Mundial que arranca en dos semanas en suelo chileno.

El joven talento que llegó desde River Plate por 72 millones de dólares en julio pasado se ha ganado rápidamente la confianza del técnico merengue. Sus apariciones en La Liga y la reciente convocatoria con la selección de Scaloni lo posicionan como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano, pero también como una pieza clave en los planes madridistas.

⚽ Real Madrid prioriza sus intereses con Mastantuono

La postura del conjunto español no sorprende. Los clubes no están obligados por reglamento a ceder futbolistas para el Mundial Sub 20, y el equipo Merengue ya vivió situaciones similares con otros jugadores en torneos juveniles. La inversión realizada por el ex River y su rápida adaptación al primer equipo justifican la decisión de Xabi Alonso.

El mediapunta podría perderse hasta siete partidos oficiales si viajara a Chile, una ausencia que el Real Madrid no está dispuesto a permitir en plena temporada europea. Su presencia en entrenamientos y la continuidad en La Liga pesan más que cualquier compromiso con selecciones juveniles.

El Real Madrid pagó 72 millones de dólares por Mastantuono / ©Imago.

🇦🇷 Argentina pierde a una de sus figuras para Chile 2025

Diego Placente, técnico de la Albiceleste Sub 20, deberá armar su lista definitiva sin una de sus cartas más fuertes. Argentina integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, y debutará el 28 de septiembre contra los caribeños en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025 se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre, y la ausencia de Mastantuono podría ser clave en las aspiraciones trasandinas de levantar el trofeo en nuestro país.