El Mundial Sub 20 regresa a Chile tras casi cuatro décadas y promete ser una fiesta inolvidable del fútbol juvenil. Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, 24 selecciones se darán cita en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca para definir al nuevo campeón del mundo. La Roja Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, debutará como anfitrión con la presión de responder en casa y con la ilusión de superar su mejor campaña histórica: el tercer lugar alcanzado en Canadá 2007.

El torneo reunirá a las grandes promesas del balompié mundial y entregará partidos imperdibles desde la fase de grupos. Además, el formato es claro: solo los mejores seguirán avanzando en un camino de eliminación directa que tendrá su punto cúlmine el 19 de octubre en el Estadio Nacional.

🏟️ ¿Cuándo es el Mundial Sub 20 en Chile?

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. Será la segunda vez que Chile organiza un Mundial Sub 20 (la primera fue en 1987).

📍 ¿Cuál es el partido inaugural del Mundial Sub 20?

El puntapié inicial del Mundial Sub 20 Chile 2025 se dará el sábado 27 de septiembre, con una doble jornada cargada de acción en Santiago y Valparaíso. El torneo se abrirá con dos encuentros en simultáneo a las 17:00 horas: Corea del Sur vs Ucrania en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y Japón vs Egipto en el Estadio Nacional de Santiago.

Más tarde, desde las 20:00 horas, llegará el debut de La Roja Sub 20 ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, un duelo que promete estadio lleno y máxima expectativa en el inicio del Grupo A. En paralelo, en Valparaíso se medirán Paraguay y Panamá, cerrando así el primer día de competencia.

📅 Fechas claves del Mundial Sub 20 Chile 2025

Fase de grupos : 27 de septiembre al 5 de octubre

: 27 de septiembre al 5 de octubre Octavos de final : 7, 8 y 9 de octubre

: 7, 8 y 9 de octubre Cuartos de final : 11 y 12 de octubre

: 11 y 12 de octubre Semifinales : 15 de octubre (Santiago y Valparaíso)

: 15 de octubre (Santiago y Valparaíso) Tercer lugar : 18 de octubre (Estadio Nacional)

: 18 de octubre (Estadio Nacional) Final: 19 de octubre, 20:00 (Estadio Nacional)

🌎 Mejores partidos del Mundial Sub 20 Chile 2025 (fase de grupos)

Fecha Partido Ciudad Grupo Transmisión 27/09/25 Chile 🇨🇱 vs Nueva Zelanda 🇳🇿 Santiago A DSPORTS / DGO / Chilevisión 28/09/25 Brasil 🇧🇷 vs México 🇲🇽 Santiago C DSPORTS / DGO / Chilevisión 28/09/25 Cuba 🇨🇺 vs Argentina 🇦🇷 Valparaíso D DSPORTS / DGO 28/09/25 Italia 🇮🇹 vs Australia 🇦🇺 Valparaíso D DSPORTS / DGO 29/09/25 Francia 🇫🇷 vs Sudáfrica 🇿🇦 Rancagua E DSPORTS / DGO 29/09/25 Colombia 🇨🇴 vs Arabia Saudita 🇸🇦 Talca F DSPORTS / DGO / Chilevisión 30/09/25 Chile 🇨🇱 vs Japón 🇯🇵 Santiago A DSPORTS / DGO / Chilevisión 01/10/25 España 🇪🇸 vs México 🇲🇽 Santiago C DSPORTS / DGO 01/10/25 Argentina 🇦🇷 vs Australia 🇦🇺 Valparaíso D DSPORTS / DGO / Chilevisión 02/10/25 Estados Unidos 🇺🇸 vs Francia 🇫🇷 Rancagua E DSPORTS / DGO 03/10/25 Chile 🇨🇱 vs Egipto 🇪🇬 Santiago A DSPORTS / DGO / Chilevisión 04/10/25 España 🇪🇸 vs Brasil 🇧🇷 Santiago C DSPORTS / DGO 04/10/25 Argentina 🇦🇷 vs Italia 🇮🇹 Valparaíso D DSPORTS / DGO / Chilevisión

⚽ Calendario de La Roja Sub 20 en el Grupo A

El equipo de Nicolás Córdova debutará como anfitrión con estadio lleno:

Chile vs. Nueva Zelanda – 27 de septiembre, 20:00 (Estadio Nacional)

– 27 de septiembre, 20:00 (Estadio Nacional) Chile vs. Japón – 30 de septiembre, 20:00 (Estadio Nacional)

– 30 de septiembre, 20:00 (Estadio Nacional) Chile vs. Egipto – 3 de octubre, 20:00 (Estadio Nacional)

👉 La Roja buscará superar su mejor campaña histórica: el tercer lugar en Canadá 2007, con la recordada Generación Dorada de Vidal, Alexis, Isla y Medel.

📋 ¿Cómo es el formato del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Participan 24 selecciones , divididas en 6 grupos de 4 equipos.

, divididas en 6 grupos de 4 equipos. Clasifican a octavos los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros .

. Desde octavos hasta la final, el torneo se juega en formato eliminación directa.

👀 Figuras de La Roja y jugadores a seguir

El Mundial Sub 20 siempre ha sido la vidriera de las grandes promesas del fútbol mundial, y la edición en Chile no será la excepción. La Roja contará con talentos llamados a marcar la diferencia y, junto a ellos, varias selecciones sudamericanas llegan con nombres que ya brillan en el profesionalismo.

En el equipo local destacan Juan Francisco Rossel (Universidad Católica), goleador del Sudamericano con 5 tantos, y Willy Chatiliez (CE Europa – España), delantero formado en La Masia que aporta desequilibrio y proyección internacional. También asoma Leandro Hernández (Colo Colo), atacante veloz que busca consolidarse como una de las cartas ofensivas del plantel de Nicolás Córdova.

Entre las demás selecciones sudamericanas, hay figuras que prometen encender el torneo:

Claudio Echeverri (Argentina – Manchester City): el “Diablito” es un mediocampista ofensivo “diferencial”, ya fichado por un gigante europeo luego de brillar en el Mundial Sub-17. Se encuentra cedido al Bayer Leverkusen de Alemania por una temporada

el “Diablito” es un mediocampista ofensivo “diferencial”, ya fichado por un gigante europeo luego de brillar en el Mundial Sub-17. Se encuentra cedido al Bayer Leverkusen de Alemania por una temporada Franco Mastantuono (Argentina – Real Madrid) : el nuevo prodigio del fútbol argentino, hoy parte del Real Madrid tras una transferencia millonaria, y ya debutó en la selección mayor siendo el jugador más joven en hacerlo en la historia del país.

: el nuevo prodigio del fútbol argentino, hoy parte del Real Madrid tras una transferencia millonaria, y ya debutó en la selección mayor siendo el jugador más joven en hacerlo en la historia del país. Pedrinho (Brasil – Zenit): delantero rápido y con gol, campeón sudamericano Sub-20 en 2023, con experiencia en el fútbol europeo.

delantero rápido y con gol, campeón sudamericano Sub-20 en 2023, con experiencia en el fútbol europeo. Neiser Villarreal (Colombia): delantero potente, figura del Sudamericano y pieza clave del futuro cafetero.

👉 Con este panorama, Chile buscará apoyarse en sus jóvenes figuras para repetir —o incluso mejorar— su mejor campaña histórica: el tercer lugar en Canadá 2007, con la recordada Generación Dorada de Vidal, Alexis, Isla y Medel.