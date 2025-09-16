Ya se empiezan a contar los días para que arranque la Copa del Mundo sub 20 a jugarse en Chile, torneo en el que La Roja como anfitrión tiene la obligación de superar la fase de grupos y luego intentar lo más lejos posible en la decisiva fase de eliminación del certamen planetario.

La selección enfrentará este torneo bajo la mano de Nicolás Córdova, en otra prueba de fuego tanto para el DT como también los jugadores que están considerados en la nómina, entre ellos el atacante Juan Francisco Rossel, quien ya destacó en el último Sudamericano de la categoría y está llamado a volver a liderar a este grupo de jóvenes talentos.

⚽ Francisco Rossel asoma como la gran esperanza de La Roja sub 20 en el Mundial

Rossel ha tenido un meteórico ascenso en su corta carrera, ya que tan solo con 20 años cuenta con experiencia en el profesionalismo junto a U Católica. En 2022 firmó su primer contrato como profesional con el elenco cruzado y debutó al año siguiente, un 28 de junio de 2023 de la mano de Ariel Holan nada menos que en un Clásico Universitario, que eso sí terminó en derrota a manos de los azules.

Remando para ganarse espacio en la UC, Rossel al día de hoy ya es un fijo en las convocatorias del elenco estudiantil, y aunque en la actual temporada le ha costado hacerse un lugar como titular ha podido tener presencia en 19 partidos, convirtiendo 2 goles y registrando 722′ minutos en cancha.

A nivel de selección en tanto, el joven atacante que también posee la nacionalidad ecuatoriana prefirió defender la camiseta de Chile. Con la sub 20 de La Roja ya tiene en el cuerpo 11 partidos y siete goles en su cuenta personal, lo que además lo posiciona dentro de las promesas del fútbol nacional, con una valorización de alrededor de 600 mil euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

Francisco Rossel tiene toda la confianza de Córdova en la sub 20/ © Photosport

✊ Un líder para Nicolás Córdova en la sub 20 de Chile

No hay ninguna duda de que Rossel está bien protegido por el técnico Nicolás Córdova en la sub 20 de La Roja, tanto así que fue el capitán del elenco nacional en el último Sudamericano de la categoría, en el que los nuestros quedaron en el último lugar del hexagonal final, pero aquello no opacó la figura del formado en la UC.

Y es que además de ser el portador de la jineta en la cancha, en dicho Sudamericano Rossel respondió a cada titularidad con goles, totalizando 5 en 9 partidos jugados. En los amistosos previos al Mundial también se ha hecho partícipe de las redes, por lo que se vuelve a alzar como la gran esperanza ofensiva del equipo de Córdova, donde se presume que comande un ataque junto a Emiliano Ramos, Willy Chatiliez, Leandro Hernández y Francisco Marchant, entre otros.

🔥 El compromiso de Rossel con Chile

Otro factor que eleva a Rossel como un delantero a seguir en el Mundial sub 20 es el compromiso que ha mostrado por la camiseta de Chile. De hecho, a inicios de este año se supo por qué eligió representar a nuestro país pese a las ofertas desde la Federación ecuatoriana por llevarlo a jugar en la Tricolor.

Fue la propia madre de Rossel, Candy Corozo, quien a inicios de este año señaló en una entrevista con As Chile que: “Cuando ‘Pancho’ fue nominado a la Roja Sub 17, también recibió llamadas de Ecuador, pero él siempre ha dicho que quiere jugar por Chile. Él tiene apego a Ecuador, principalmente por su familia, pero en lo futbolístico, quería representar a Chile”.

Así, todo este panorama envuelve a Rossel de cara a un gran desafío como es el Mundial sub 20, donde intentará llevar a la gloria a la selección chilena en el certamen que se llevará a cabo en nuestro país entre los próximos 27 de septiembre y 19 de octubre.