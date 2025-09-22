La Selección Chilena Sub 20 vive días de máxima expectativa. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Nicolás Córdova, técnico de la Roja juvenil, aseguró que su meta va más allá de solo participar: busca consolidar un proceso y proyectar jugadores hacia la élite del fútbol internacional.

¡Culminan los amistosos pre-mundialistas para #LaRoja 🇨🇱 Sub-20! 🔝🔥



Con un intenso empate ante Nigeria (Tercer lugar en la Copa Africana de Naciones Sub-20), los dirigidos por Nicolás Cordova y el Staff de Selecciones Nacionales cierran esta larga preparación internacional pre… pic.twitter.com/7UEypBwAkU — Selección Chilena (@LaRoja) September 20, 2025

❓¿Cuál es el objetivo de la Roja Sub 20 en el Mundial?

En conversación con Claudio Borghi en el canal PicadoTV Chile, el seleccionador fue directo: “Lo que más esperamos es que los jugadores muestren todo. Llevamos dos años trabajando este proyecto y quiero salir campeón. Todos soñamos con eso, pero lo principal es competir de igual a igual”.

Córdova explicó que la misión de este proceso juvenil no se mide únicamente en resultados: “El verdadero objetivo es que tras este Mundial tengamos cuatro o cinco futbolistas más en la órbita de la selección mayor”.

🌍 Los jugadores chilenos con proyección a Europa

El técnico no dudó en destacar el nivel de varias promesas de esta generación. Según él, “tres o cuatro jugadores podrían llegar a Europa sin problemas”. Explicó que, en conjunto con los clubes, se ha trabajado para que tengan características de jugadores de élite y que este torneo podría ser el trampolín definitivo para ellos.

Este punto refuerza una de las grandes metas de la ANFP: exportar más talento joven y darles roce competitivo internacional, un paso clave en la evolución del fútbol chileno.

⚽ El futuro de Nicolás Córdova en la Roja

Consultado sobre su futuro, el técnico aclaró que por ahora no piensa en otro desafío que no sea el Mundial: “Estoy absolutamente enfocado en lo que pase de aquí a diciembre. Vendrán el Sub 20, el Sub 17, el Sudamericano Sub 15 y los partidos en Rusia con la selección adulta. Después veremos qué quiere la Federación”.

Con este calendario cargado, Córdova dejó en claro que su presente está en los juveniles, aunque su nombre sigue sonando fuerte como alternativa para la Roja adulta.

🗓️📍 ¿Cuándo empieza el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo arranca este sábado 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones. La fase de grupos abrirá camino hacia las rondas eliminatorias hasta el 19 de octubre, fecha de la gran final.

Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.