La ausencia de Iván Román en el Mundial Sub 20 sorprendió a muchos en Chile. El defensor de Atlético Mineiro, que ya había debutado con la selección adulta, era considerado pieza clave por Nicolás Córdova, pero finalmente quedó fuera de la nómina. Tras la derrota de su equipo en Brasil, el técnico Jorge Sampaoli reveló la verdadera razón detrás de la decisión.

https://twitter.com/Atletico/status/1895496391822381092

❓¿Por qué Iván Román no jugará el Mundial Sub 20 en Chile?

Román, nacido en 2006, arrastraba una sanción que lo marginaba de los primeros tres partidos de la fase de grupos. En consecuencia, sólo habría podido jugar en caso de que la Roja Sub 20 alcanzara los octavos de final.

Según Globo Esporte, Atlético Mineiro y Sampaoli decidieron no cederlo a la selección, ya que el zaguero no tendría continuidad inmediata en el torneo y necesitaban contar con él para la temporada en Brasil.

🔥 ¿Qué dijo Jorge Sampaoli sobre la situación de Román?

Tras la derrota 1-0 ante Botafogo en el Estadio Nilton Santos, el entrenador argentino fue consultado por la prensa sobre la ausencia del chileno. “No se trató de un tema personal, sino de una decisión deportiva y reglamentaria”, explicó Sampaoli, apuntando a que la sanción condicionaba cualquier aporte inmediato de Román en el Mundial.

El defensor estuvo en la banca durante todo el partido ante Botafogo, lo que confirma que Atlético Mineiro lo considera dentro de su rotación pese a su juventud.

📈 ¿Qué significa la baja de Román para la Roja Sub 20?

La salida de Román representa un golpe duro para el esquema de Nicolás Córdova. El central estaba proyectado como uno de los líderes de la defensa, sumando experiencia por su paso en la selección adulta.

Ahora, la Roja deberá reestructurar su zaga de cara al estreno en el Mundial Sub 20 que arranca este 27 de septiembre en Chile, buscando alternativas locales que den solidez en el fondo.

https://twitter.com/LaRoja/status/1969542217053134894

