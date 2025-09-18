Este jueves, a menos de diez días para el inicio del Mundial Sub 20, Chile entregó su nómina para el torneo. Nicolás Córdova, estratega del combinado nacional, dio a conocer la convocatoria que cuenta con dos grandes ausencias: Damián Pizarro e Iván Román.

El delantero no estuvo presente en los amistosos frente a Nueva Zelanda y el entrenador de La Roja cuestionó su poco compromiso con el equipo. “Estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones antes que estar acá”, dijo en aquel entonces.

Sin embargo, la no convocatoria del defensor llamó profundamente la atención, puesto que es uno de los referentes del seleccionado sub 20 e incluso hizo su debut con la adulta en la reciente fecha de las Clasificatorias, por lo que muchos se preguntaron por qué no estará en la cita mundialista.

🤔 ¿Por qué Iván Román no jugará el Mundial Sub 20?

Pese a ser una de las principales figuras de La Roja Sub 20, Iván Román era la gran interrogante de la nómina debido al castigo de tres partidos de suspensión que arrastra desde el Sudamericano por la expulsión sufrida frente a Brasil.

Esta sanción le impedía estar en la fase de grupos, debiendo esperar hasta la segunda fase, siempre y cuando Chile avanzara de ronda en la Copa del Mundo.

A esto se sumó la negativa de Atlético Mineiro, club donde se desempeña el zaguero. Si bien el elenco brasileño se había mostrado dispuesto a cederlo, con la llegada de Jorge Sampaoli a la banca, el entrenador apostó por dejarlo en el equipo de Belo Horizonte considerando que no tiene muchos jugadores disponibles en defensa.

Atlético não liberou o zagueiro Iván Román pra disputar o Mundial Sub-20 pelo Chile. O jovem vai seguir em BH, à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Lembrando que a situação defensiva do Galo não é das melhores…. setor não tem muitas peças disponíveis | @otempo — Pedro Faria (@pedfaria) September 18, 2025

📅 ¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 de Chile comenzará el próximo sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre.

Chile, que quedó emparejado en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, se estrenará ante el seleccionado oceánico en el Estadio Nacional.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del Mundial Sub 20?

Sigue en Al Aire Libre todas las novedades del Mundial Sub 20 que tendrá lugar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.