La Selección Chilena Sub 20 cerró su preparación para el Mundial que comenzará la próxima semana en nuestro país. Tras el empate 1-1 frente a Nigeria en Rancagua, el entrenador Nicolás Córdova analizó el proceso que ha liderado y reveló cuál es el gran objetivo detrás de este ciclo juvenil.

❓Cuál es el objetivo de Nicolás Córdova en la Roja Sub 20

El entrenador de la Roja juvenil fue claro al señalar que su proyecto apunta más allá del torneo. “Lo que realmente nos importa es el desarrollo de los jugadores y ojalá que este Mundial nos permita que algunos puedan ser convocados a la selección mayor”, comentó en FFCh Comunicaciones.

Córdova explicó que la planificación comenzó en 2023 y que se ha trabajado en todas las categorías para fortalecer la formación de talentos.

⚽ Balance de los partidos previos al Mundial

Chile disputó una serie de amistosos internacionales que incluyeron duelos ante Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria. “Hemos jugado muchos partidos internacionales, eso genera una buena preparación y estamos muy contentos con lo hecho”, dijo el DT.

En el último partido, Felipe Faúndez, de O’Higgins, anotó el gol en el empate contra los africanos. Con ello, la Roja Sub 20 llega al debut con un balance de un triunfo, dos empates y una derrota.

🔴 Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20

La selección juvenil se estrenará el sábado 26 de septiembre ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. Será el inicio de una nueva cita histórica en suelo chileno, donde los dirigidos por Córdova buscarán dejar huella y proyectar jugadores al futuro de la Roja adulta.

