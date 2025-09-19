Chile vuelve a organizar un Mundial Sub 20, evento que recibirá por segunda vez en su historia. La primera fue en 1987, cuando logró un meritorio cuarto lugar de la mano del entrenador Luis Ibarra.

De esa generación salieron nombres ilustres como Javier Margas, Luis Musrri, Raimundo Tupper, Luka Tudor, Fabián Estay, Pedro “Heidi” González, Juan “Candonga” Carreño y Camilo Pino, y queremos saber qué es de su vida.

🇨🇱 Así están en la actualidad los jugadores de La Roja del Mundial Sub 20 de 1987

Guillermo Velasco: Portero titular de La Roja Sub 20 en el Mundial de 1987 y que, además, de tener una buena actuación en el certamen, hizo una carrera que lo llevó a Everton, Santiago Wanderers, U Católica, Coquimbo Unido y Cobresal, retirándose en 1994. Tras su retiro ha sido reconocido en varias ocasiones por hinchas wanderinos, donde dejó un buen recuerdo.

Mauricio Soto: Fue titular en el Mundial y fue destacado por su labor de lateral. Su carrera fue marcada por su periplo en el sur en equipos como Puerto Montt, Temuco y Osorno, con un paréntesis en Iquique. Tras su retiro ha tenido una vida más reservada.

Carlos Ramírez: Tuvo minutos en partidos importantes en esa Copa del Mundo y en su carrera jugó en Huachipato y Osorno. Tras su retiro se ha mantenido lejos de lo mediático.

Hugo Cortez: Fue el capitán de Chile en la cita planetaria y fue clave. Su carrera tuvo pasos en Cobreandino, Fernández Vial, Iquique, Temuco y San Felipe. También ah estado lejos de las luces tras su retiro.

Javier Margas: Pilar de La Roja Sub 20 en el Mundial de 1987 y de los que hizo mejor carrera. Ganó la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, fue el Mundial de Francia ‘98 y jugó en Europa. Tras retirarse ha trabajado en juveniles de Colo Colo y siempre ha estado ligado al deporte. Ahora su hijo Luis Margas está en la prenómina de la actual Selección Chilena Sub 20.

Luis Musrri: Otro nombre muy importante en ese Mundial Sub 20 y prometiendo lo que iba a ser su gran carrera. Ídolo de U de Chile y como entrenador tiene un extenso recorrido, que lo tuvo como interino en la U, lo llevó a ser finalista de un Campeonato con Palestino y actualmente lo tiene dirigiendo en Unión Compañías.

Raimundo Tupper: Fue importante en esa Copa del Mundo e ídolo de U Católica. Su prematuro fallecimiento en 1985 en una gira del club en Costa Rica. Hasta hoy el recuerdo y el cariño de los hinchas sigue intacto.

Sandro Navarrete: Otro de los jugadores claves del Mundial Sub 20. El volante fue formado en Huachipato, Unión Española, Ñublense y Naval de Talcahuano. Hoy en día vive una vida tranquila, alejado de lo público.

Luka Tudor: Gran desempeño en el Mundial Sub 20. Tremendo delantero con formación en U Católica y pasos por el extranjero en Suiza, Argentina y España. En nuestro país tiene la marca de la mayor cantidad de goles de un jugador en un mismo partido tras hacerle 7 a Regional Atacama en 1993, jugando por la UC. Actualmente se dedica a ser comentarista deportivo.

Fabián Estay: Fue el enganche de La Roja en el Mundial Sub 20, en el inicio de su extraordinaria carrera. Jugó en Chile, Europa, México y Colombia, y tuvo momentos dorados con la Selección Chile adulta, como el Mundial de Francia ‘98 y el gol a Brasil en la victoria por 3-0 rumbo a Corea-Japón 2002. En la actualidad está radicado en México con una gran carrera de comentarista deportivo.

Pedro González: No tuvo una gran participación en la Copa del Mundo, pese a que anotó un gol. Después tuvo una carrera soñada, como gran referente de U de Chile y el tercer máximo goleador de la Primera División de nuestro país con 214 tantos. Hoy en día el Heidi trabaja en la Municipalidad de Paillaco en escuelas de fútbol para niños.

Gerhard Reinher: Arquero suplente en el Mundial Sub 20. Jugó en su natal Osorno, Deportes Concepción y La Serena, dejando buenos recuerdos en esas etapas. Sus días actualmente son lejos de la primera plana deportiva.

Miguel Latín: Jugó tres duelos en el Mundial Sub 20 y es recordado por su esforzado juego. Comenzó su trayectoria deportiva en Santiago Wanderers y siguió en Unión Española, Temuco, Colo Colo, volviendo después a La Serena y Temuco. Del elenco verde fue entrenador después, al igual que Unión Temuco. En 2022 fue su última experiencia como ayudante en la Región de la Araucanía.

Juan “Candonga” Carreño: Vio acción en solo dos partidos, no teniendo el protagonismo esperado. Tuvo una carrera que lo llevó por buena parte de los equipos chilenos y el Pumas UNAM de México. Más allá de la buena cantidad de goles que marcó, su episodio más recordado fue en 1998 cuando tuvo un día de furia jugando por Huachipato ante Osorno en el Parque Schott, golpeando a casi todo el equipo rival y sufriendo una suspensión de 6 meses. Actualmente está alejado de los primeros planos.

Reinaldo Hoffmann: Jugó solo el partido por el tercer lugar. Poca participación, pero en un duelo trascendental. Actualmente está alejado de la actividad pública en el deporte.

Héctor Cabello: Tuvo participación importante en la Copa del Mundo en 4 duelos. En su carrera jugó en La Serena, Coquimbo, Regional Atacama y Santiago Wanderers. Hoy en día no tiene presencia pública.

Camilo Pino: Fue el tercer goleador del torneo con 5 partidos, obteniendo el Botín de Bronce, y máximo artillero de La Roja en el Mundial Sub 20. Hizo carrera en Cobreloa, Deportes Arica, Coquimbo y Antofagasta. Ahora está radicado en Calama y lejos del deporte, trabajando como colectivero.

Juan Reyes: Fue titular en el primer partido del Mundial ante Yugoslavia y después fue perdiendo terreno. Vistió las camisetas de O’Higgins, Fernández Vial y Rangers. Falleció en 2012 de un ataque al corazón.

DT Juan Ibarra: Fue el artífice desde la banca del gran Mundial Sub 20 que realizó Chile en su casa en 1987. El gran formador de una generación inolvidable que ilusionó a Chile en tiempos convulsionados. Falleció en 2013.

