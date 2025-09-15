Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Sub 20, el cual se llevará a cabo en Chile. La cita reunirá a 24 países, los cuales se enfrentarán en cuatro sedes: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

El torneo comenzará el próximo 27 de septiembre y culminará el 19 de octubre. La Roja, como anfitriona, está emparejada en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, y se estrenará en el Estadio Nacional ante el combinado africano.

📺 ¿Dónde ver el Mundial Sub 20?

A pocos días del inicio de la competencia juvenil, muchos se preguntan dónde podrán seguir a Chile y al resto de las selecciones en competencia, considerando que importantes figuras mundiales se darán cita en nuestro país.

El Mundial se podrá ver por televisión abierta a través de Chilevisión, canal que transmitirá los duelos de La Roja y otros destacados. Mientras que DSports emitirá los 38 partidos del certamen en vivo.

Chilevisión

DSports

💻 ¿Dónde ver el Mundial Sub 20 online por streaming?

Otra forma de ver la Copa del Mundo será online a través de plataformas de streaming como DGO, Disney+, Chilevisión Web y Youtube.

DGO (DSports en streaming

Disney+ (en sus planes Estándar y Premium)

Chilevisión Web y Youtube (partidos gratis en señal abierta)

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 de Chile?

El Mundial Sub 20 de Chile se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025 y será la segunda vez que nuestro país albergue este torneo.