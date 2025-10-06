Nicolás Córdova, DT de La Roja Sub 20, ha defendido la pésima performance de Chile en el Mundial con sus métricas.

El entrenador ha encarado cada crítica con los números en la mano y ellos no mienten, la Selección Chilena ha sido mejor que sus rivales en kilómetros recorridos, posesión de balón, ocasiones de gol creadas. Pero nada de eso habla del mezquino juego de Chile.

Fernando Ortíz, nuevo DT de Colo Colo, puso más leña en la hoguera de Córdova y demolió la filosofía que solo se basa en números.

🔢DT de Colo Colo no se compra todas las métricas de posesión

Ortiz, en entrevista con Radio Cooperativa, apuntó directo al corazón del problema de Nicolás Córdova en la Sub 20: la obsesión por las estadísticas por sobre los resultados.

“La tenencia no me hace ganar partidos“, disparó el “Tano” sin filtros, marcando una diferencia con el enfoque de Córdova, quien tiene un 27% de rendimiento en partidos oficiales.

“Si me gusta tener la posición, pero hay que ser agresivos. Si no somos agresivos y no atacamos el arco, el fútbol se gana con goles“, agregó Ortíz.

“Insistir, buscar, tratar de que ellos entiendan por donde es, la posesión si (es importante) por la calidad de jugadores que tenemos, pero si no somos punzantes a la hora de atacar, no vamos a ganar los partidos”, cerró el DT de Colo Colo

⚡ Ortiz le busca lugar a Vidal en Colo Colo

Fernando Ortiz está tratando de ordenar Colo Colo y recomponer la confianza del grupo. Para ello es fundamental saber qué rol cumplirá Arturo Vidal en el grupo, especialmente porque sus ganas terminan desbordando al equipo en la cancha y fuera de ella.

El Tano tiene claro lo que necesita del King: “Quiero un Arturo ordenado, que me distribuya la pelota de un lado al otro“.

Ya con eso claro, Vidal mostró una gran mejoría en el último partido del Cacique, donde lideró a Colo Colo, anotó un gol, y junto a Vicente Pizarro le dieron orden al mediocampo.

📆¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Colo Colo de Ortiz vuelve a las canchas este miércoles 8 de octubre. El Cacique jugará un partido amistoso frente a Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.