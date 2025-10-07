Colo Colo vuelve a salir de Macul en medio del receso del Campeonato Nacional y se traslada al sur del país para enfrentar a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue. No es un amistoso cualquiera: es el único duelo televisado de los albos durante la pausa por el Mundial Sub 20 y servirá para que Fernando Ortiz pruebe variantes sin varias de sus figuras habituales, mientras el “Velero” llega en su mejor momento como líder exclusivo de la Segunda División.

El reencuentro con los salmoneros tiene historia y condimento. El año pasado, bajo la lluvia, el Cacique se impuso 1-0 en el mismo escenario con gol de Cristián Zavala, aunque en 2019 fue Puerto Montt el que sorprendió al Popular en Copa Chile. Esta vez, los sureños buscan dar otro golpe mientras el conjunto de Pedrero quiere afinar su puesta a punto antes de volver oficialmente al torneo doméstico.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Puerto Montt vs Colo Colo EN VIVO?

El encuentro será transmitido por ESPN, y estará disponible vía streaming en Disney+.

💻 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney+

🕒 ¿A qué hora juega Puerto Montt vs Colo Colo?

📆 Miércoles 8 de octubre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile

🏟 Estadio Chinquihue, Puerto Montt

⚫ Formación probable de Colo Colo vs Puerto Montt

Colo Colo llega a este amistoso tras semanas de entrenamientos en Macul. Su único rodaje reciente fue un amistoso a puertas cerradas ante Unión Española (derrota 2-1 en Santa Laura).

Fernando Ortiz no contará con Lucas Cepeda ni Vicente Pizarro, ambos convocados a la Selección chilena para disputar un amistoso ante Perú el viernes 10 de octubre. Tampoco estarán los juveniles Francisco Marchant, Nicolás Suárez y Gabriel Maureira, quienes disputan el Mundial Sub 20.

Eso sí, el Tano incluyó a cuatro juveniles como las novedades en la convocatoria: Víctor Campos, Benjamín Pérez, Mauro Ibarra y Milovan Velásquez. Consignar que no estarán presentes Alan Saldivia y Javier Correa, quienes siguen en recuperación de sus lesiones.

Colo Colo (DT: Fernando Ortiz, probable XI): Por confirmar.

🔵 Formación probable de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo

El Velero vive un gran momento en la Segunda División: es líder exclusivo con 42 puntos y viene de golear 4-2 a Provincial Ovalle como visitante.

Puerto Montt (DT: Jaime Vera, probable XI): Luis Uretea; Carlos Rodríguez, Vicente Yáñez, Maximiliano Riveros, Danilo Díaz; Harold Antiñirre, Gabriel Castillo, Martín Ormeño; Reiner Castro, Luciano Vásquez y Salvador Negrete.

📊 Antecedentes de Puerto Montt vs Colo Colo en torneos oficiales

El historial favorece ampliamente a Colo Colo. De 13 enfrentamientos oficiales, los albos ganaron 10, empataron 1 y perdieron solo 1, con 26 goles a favor y 7 en contra.

En el Estadio Chinquihue, la última vez que se enfrentaron fue en 2019 por Copa Chile, con triunfo 2-0 de Puerto Montt, en lo que fue la única victoria salmonera en la historia ante el Cacique. El año pasado, en un amistoso bajo la lluvia en el sur, Colo Colo ganó 1-0 con gol de Cristián Zavala.

