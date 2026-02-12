Se acabaron las especulaciones. La Federación de Fútbol de Chile confirmó el calendario de preparación para el ciclo 2026 de La Roja Sub 20, que enfrentará una serie de amistosos internacionales en territorio nacional.

El proceso, encabezado por Sebastián Miranda, busca consolidar una nueva generación tras el último Mundial juvenil, disputado el año pasado en nuestro país. Para ello, se programaron cuatro partidos ante selecciones sudamericanas que servirán como evaluación clave para el futuro del equipo.

🇨🇱 ¿Cuándo juega La Roja Sub 20 sus amistosos?

La Federación de Fútbol de Chile oficializó cuatro partidos internacionales para La Roja Sub 20 durante el primer semestre de 2026, como parte del calendario de preparación del nuevo proceso encabezado por Sebastián Miranda. Los encuentros se disputarán en territorio nacional y forman parte de las ventanas internacionales establecidas en el calendario FIFA.

El ciclo comenzará con una edición juvenil del Clásico del Pacífico frente a Perú en marzo, instancia que marcará los primeros minutos oficiales en cancha para esta generación. Posteriormente, en junio, el equipo se medirá ante Brasil, uno de los referentes históricos de la categoría en Sudamérica.

📅 Chile vs Perú – Domingo 29 de marzo

– Domingo 29 de marzo 📅 Chile vs Perú – Martes 31 de marzo

– Martes 31 de marzo 📅 Chile vs Brasil – Sábado 6 de junio

– Sábado 6 de junio 📅 Chile vs Brasil – Martes 9 de junio

Estos cuatro compromisos permitirán al cuerpo técnico evaluar alternativas, consolidar una base de jugadores y ajustar el funcionamiento colectivo antes de futuras competencias oficiales.

¡Rivales confirmados para #LaRoja 🇨🇱 Sub-20! 🤝⚽️



La Selección Chilena Sub-20 recibirá a Perú 🇵🇪 y Brasil 🇧🇷 en suelo nacional en las próximas Fechas FIFA de Marzo y Junio 🔝



📌 Nuevos desafíos para los dirigidos por Sebastián Miranda y el Staff de Selecciones Masculinas… pic.twitter.com/251e8runTr — Selección Chilena (@LaRoja) February 12, 2026

⚔️ ¿Cuál es el historial reciente de la Roja Sub 20 ante Brasil y Perú?

Los amistosos ante Brasil y Perú no solo forman parte de la preparación del ciclo 2026, también reactivan antecedentes recientes en la categoría juvenil.

Ante Brasil, el último cruce se disputó en el Sudamericano Sub 20 de 2023 en Venezuela, con triunfo brasileño por 3-0. Sin embargo, en territorio chileno el recuerdo más cercano es distinto: el 17 de noviembre de 2022, la Roja Sub 20 venció 3-0 al “Scratch” en el Estadio Municipal de La Pintana, con goles de Paolo Guajardo y un doblete de Gabriel Norambuena. Ese equipo contó con nombres que luego dieron el salto a la selección adulta, como Vicente Reyes, Marcelo Morales y Joan Cruz.

Frente a Perú, el antecedente más reciente es un amistoso disputado el 17 de noviembre de 2024 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde Chile se impuso 1-0 gracias al gol de Gabriel Pinto. Ese resultado refuerza la paridad que ha marcado los últimos enfrentamientos juveniles entre ambas selecciones.