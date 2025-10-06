Si hay alguien que es voz autorizada para hablar del futbol formativo en Chile es Leonardo Véliz. El ídolo del futbol chileno fue DT de La Roja Sub 17 y formador de Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa.

Desde ese sitial, Véliz ha sido crítico de lo que ha exhibido Chile en el Mundial Sub 20, pero esta vez decidió tomar partido por el entrenador Nicolás Córdova y defenderlo de manera pública en redes sociales.

🛡️La Defensa de Véliz a Córdova

Leonardo Véliz publicó en su cuenta de X una carta defendiendo la gestión de Córdova al mando de la Sub 20 y aprovechó de darle un consejo.

“Te he defendido ante los escupitajos hacia tu persona, en esta selva las cerbatanas venenosas no cesan”, comienza diciendo Véliz en su misiva.

“Te defiendo porque eres una persona decente para expresarte ante el vulgo del fútbol y agrego a cierto periodismo (ignorante de la historia) escrito, radial y televisivo”, agregó.

Por último, Leonardo “Pollo” Véliz le da un consejo a Córdova: “Te sugiero que cambies tu narrativa con el periodismo, ya te motejan de soberbio. Sobre todo, ignora a las redes sociales. Es fútbol, es más simple como lo quieres presentar”.

CARTA ABIERTA PARA NICOLÁS CÓRDOVA pic.twitter.com/GEXcwG8g2k — leonardo veliz (@pollovel) October 5, 2025

🫂Véliz y Cordova tienen una larga amistad

Nicolás Córdova siempre fue un volante muy habilidoso, pero nunca tuvo un lugar asegurado en Colo Colo, básicamente porque el Cacique tenía un plantel plagado de estrellas y a los jóvenes les costó mucho pelear el puesto.

Con Colo Colo al borde de la quiebra, Córdova es transferido a Unión Española en 2001 y ahí se conoció con Leonardo Véliz.

Desde ese momento, Véliz y Córdova han mantenido una relación de mutuo respeto profesional y amistad, donde han podido compartir experiencias.