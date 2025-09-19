El llamado de Lautaro Millán a la Selección chilena Sub 20 encendió una tormenta al otro lado de la cordillera. El mediocampista de Independiente de Avellaneda, que hasta hace poco era parte de las juveniles argentinas, aceptó la convocatoria de Nicolás Córdova para disputar el Mundial que se jugará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

Lo que parecía un orgullo deportivo rápidamente se transformó en polémica. Los hinchas del “Rojo” explotaron en redes sociales contra el volante de 20 años, mezclando la decisión del jugador con los recuerdos aún frescos de los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido frente a la U de Chile en octavos de la Copa Sudamericana.

🔥 ¿Por qué los hinchas de Independiente están furiosos con Lautaro Millán?

Millán, que nació en Argentina pero posee doble nacionalidad, fue uno de los habituales en las nóminas juveniles albicelestes. Sin embargo, el mes pasado optó por jugar por Chile y ahora disputará el Mundial Sub 20 vistiendo la camiseta roja.

La noticia fue recibida con rechazo entre los fanáticos de Independiente. En una publicación oficial del club felicitando al futbolista, las respuestas no tardaron en llegar. “Pobre el pibe, yo no le daría ni un vaso de agua a los chilenos“; “Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo”; “Quedate allá, en la tierra de los traidores” y “No es obligatorio dejarlo ir. Real Madrid no lo deja ir a Mastantuono. No se lo den”, fueron algunos de los comentarios más duros.

Lautaro Millán fue convocado para disputar el Mundial Sub 20 con la Selección chilena. El torneo se disputará en Chile a partir del 27 de septiembre.



¡Felicitaciones, Lauti! 👏#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/wcKLeCIhIS — C. A. Independiente (@Independiente) September 18, 2025

🇨🇱 ¿Qué dijo Lautaro Millán tras su llamado a Chile?

Lejos de la polémica, el mediocampista agradeció la oportunidad y recalcó lo que significa para él defender a la Roja juvenil:

“Estar en La Roja Sub 20 es un privilegio para mí… Han sido meses de trabajo duro y sobre todo de adaptación”, señaló Millán tras conocerse la nómina oficial de Nicolás Córdova.

⚽ ¿Qué viene ahora para La Roja Sub 20 y Millán?

Chile debutará en el Mundial Sub 20 con el foco puesto en superar la fase de grupos y llegar lo más alto posible en un torneo que marcará la vitrina de una nueva generación. Millán, pese a la controversia, aparece como una pieza a seguir de cerca en el mediocampo.

Mientras tanto, en Argentina la herida sigue abierta: la bronca de los hinchas de Independiente confirma que el cruce de identidades en el fútbol todavía genera pasiones encendidas.

📣 Toda la cobertura del Mundial Sub 20 de Chile y el presente de Lautaro Millán, solo en Al Aire Libre.