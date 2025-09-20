La Selección Chilena Sub 20 completó su último amistoso antes de comenzar el Mundial en casa. El equipo de Nicolás Córdova enfrentó a Nigeria en el Monasterio Celeste y terminó igualando 1-1 gracias al gol de Felipe Faúndez, lateral de O’Higgins. Ahora, toda la atención está puesta en el debut contra Nueva Zelanda el próximo 26 de septiembre en el Estadio Nacional.
❓¿Cómo le fue a Chile Sub 20 en los amistosos previos al Mundial?
La Roja juvenil disputó cuatro partidos de preparación con un balance irregular:
- Derrota y empate ante Arabia Saudita.
- Victoria frente a Corea del Sur.
- Igualdad 1-1 frente a Nigeria en Rancagua.
Con este rendimiento (1 triunfo, 2 empates y 1 caída), el cuerpo técnico espera ajustar detalles de cara al estreno mundialista en Santiago.
⚽ El equipo de Nicolás Córdova ante Nigeria
En el partido contra Nigeria, Chile formó con Sebastián Mella en portería; Felipe Faúndez, Milován Celis, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Joaquín Silva y Agustín Arce en mediocampo; y Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel junto a Rodrigo Godoy en ataque.
🔴 Cuándo y dónde debuta Chile en el Mundial Sub 20
El estreno está programado para el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. Chile será anfitrión del certamen y buscará superar la fase de grupos ante su público.
El desafío es grande: competir contra rivales de peso y demostrar que la nueva generación puede hacerse un espacio en el fútbol internacional.
