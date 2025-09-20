La Selección Chilena Sub 20 completó su último amistoso antes de comenzar el Mundial en casa. El equipo de Nicolás Córdova enfrentó a Nigeria en el Monasterio Celeste y terminó igualando 1-1 gracias al gol de Felipe Faúndez, lateral de O’Higgins. Ahora, toda la atención está puesta en el debut contra Nueva Zelanda el próximo 26 de septiembre en el Estadio Nacional.

¡Culminan los amistosos pre-mundialistas para #LaRoja 🇨🇱 Sub-20! 🔝🔥



Con un intenso empate ante Nigeria (Tercer lugar en la Copa Africana de Naciones Sub-20), los dirigidos por Nicolás Cordova y el Staff de Selecciones Nacionales cierran esta larga preparación internacional pre… pic.twitter.com/7UEypBwAkU — Selección Chilena (@LaRoja) September 20, 2025

❓¿Cómo le fue a Chile Sub 20 en los amistosos previos al Mundial?

La Roja juvenil disputó cuatro partidos de preparación con un balance irregular:

Derrota y empate ante Arabia Saudita.

Victoria frente a Corea del Sur.

Igualdad 1-1 frente a Nigeria en Rancagua.

Con este rendimiento (1 triunfo, 2 empates y 1 caída), el cuerpo técnico espera ajustar detalles de cara al estreno mundialista en Santiago.

⚽ El equipo de Nicolás Córdova ante Nigeria

En el partido contra Nigeria, Chile formó con Sebastián Mella en portería; Felipe Faúndez, Milován Celis, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Joaquín Silva y Agustín Arce en mediocampo; y Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel junto a Rodrigo Godoy en ataque.

🔴 Cuándo y dónde debuta Chile en el Mundial Sub 20

El estreno está programado para el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. Chile será anfitrión del certamen y buscará superar la fase de grupos ante su público.

El desafío es grande: competir contra rivales de peso y demostrar que la nueva generación puede hacerse un espacio en el fútbol internacional.

