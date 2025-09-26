Nicolás Cordova tuvo una destacada carrera como futbolista: se formó en Colo Colo y brilló en el fútbol italiano jugando para Livorno, Parma y Brescia, donde hizo historia.

Pese a ese cartel, Córdova se hizo más cercano al hincha chileno en su facea de entrenador.

Cordova comenzó como ayudante de Hugo Tocalli y ahora es protagonista de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025.

⚽ Nicolás Córdova: el entrenador interino

La carrera de Córdova como entrenador comenzó en 2013 con la Selección de fútbol de Duoc UC, donde rápidamente llamó la atención su forma de trabajar. Su salto llegó en 2014 como ayudante de Hugo Tocalli en la Sub 20, y cuando el argentino fue cesado tras los malos resultados del Sudamericano 2015 y el ex Colo Colo tuvo que ser DT interino.

En su primer proyecto como interino, ganó el Torneo Internacional Sub 20 de la Alcudia 2015. Esta victoria marcó el inicio de una filosofía clara: apostar por el desarrollo de talentos por sobre los resultados inmediatos.

🇵🇸 Córdova se consagró arriba del camello

En 2015 asumió como DT de Palestino. Acá Córdova implementó un estilo ofensivo que rápidamente enamoró a los hinchas árabes. La campaña 2016 fue memorable: llevó a los árabes a cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando a Flamengo en el camino.

Sin embargo, las malas campañas de 2017 en el Torneo de Clausura y la Copa Sudamericana terminaron con su ciclo en La Cisterna tras siete partidos sin triunfos.

Nicolás Córdova en conferencia de prensa / © Photosport

🏆 Córdova llevó la Copa Chile a Valparaíso

Nicolás Córdova fue fichado por Santiago Wanderers a mediados de 2017 con la misión de salvar al equipo del descenso. Pese a un inicio complicado en el Torneo de Transición, Córdova encontró en la Copa Chile 2017 la oportunidad de brillar.

Wanderers se coronó campeón, otorgándole a Córdova su único título como entrenador de un equipo profesional.

La conquista copera no pudo evitar el descenso tras perder la Liguilla de Promoción ante Unión La Calera, pero demostró la capacidad del técnico para competir en torneos de eliminación directa.

🌍 La experiencia internacional enriqueció a Córdova

La aventura internacional de Nicolás Córdova inició en Universitario de Perú. Después, Córdova dio el salto a Qatar como entrenador de la Sub 23, donde clasificó a la Copa Asiática Sub 23 de Uzbekistán 2022.

Luego, asumió como técnico del Al-Rayyan en 2022 y lo salvó del descenso.

🔄 El regreso de Córdova para pelear el Mundial Sub 20

En 2023 la ANFP nombró a Nicolás Córdova como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas chilenas. Además, volvió a dirigir la Sub 20. Este nombramiento no estuvo exento de polémicas por supuestas influencias de Fernando Felicevich en las decisiones técnicas.

Su filosofía quedó clara desde el inicio: “Más que ganar como sea, queremos que los jugadores compitan. Todos soñamos con ser campeones, pero el verdadero aporte de las selecciones juveniles es preparar a los futbolistas para que lleguen a la selección mayor”.

📅 ¿Cuándo juega Chile Sub 20 contra Nueva Zelanda?

La Roja de Nicolás Córdova debutará este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional frente a Nueva Zelanda.Este partido se puede ver en Chilevisión y DSports. También lo puedes seguir la cobertura completa del Mundial Sub 20 en Al Aire Libre.