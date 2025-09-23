El regreso del Mundial Sub 20 a Chile no solo trae consigo la emoción deportiva, sino también un despliegue logístico pocas veces visto en el país. Cada detalle de la infraestructura fue pensado para cumplir con los estándares FIFA y ofrecer una experiencia única tanto a jugadores como a hinchas.

Desde el césped híbrido y la iluminación de última generación hasta camarines inclusivos y salas TEA, las obras transformaron los estadios en escenarios modernos y adaptados a las exigencias del fútbol actual. Más allá del torneo, se busca que este esfuerzo quede como un legado para las futuras generaciones del deporte nacional.

❓ ¿Qué inversión se hizo en los estadios para el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El Gobierno confirmó que la inversión total superó los $13.155 millones de pesos, destinados principalmente a la remodelación de recintos en Santiago, Valparaíso y Talca.

“Estos avances son parte de una inversión total de 13.155 millones de pesos que incluyen también la remodelación del estadio Elías Figueroa de Valparaíso y el Fiscal de Talca. Estamos dejando un legado deportivo que trascenderá el Mundial”, afirmó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en declaraciones a la página oficial del Gobierno.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que esta cita planetaria no es solo para este evento puntual, sino que también como un legado para Santiago y regiones. “Las regiones serán grandes protagonistas y el legado en infraestructura para esas comunidades también”.

🏟️ ¿Qué mejoras se hicieron en el Estadio Nacional?

El Coliseo Central de Ñuñoa, que será escenario de la inauguración y la final, recibió más de $2.800 millones en trabajos. Las obras se dividieron en dos etapas: la primera, enfocada en los requerimientos FIFA para el Mundial, y la segunda se completará tras el torneo. La página oficial del Gobierno destaca que, por ejemplo, las obras del Nacional “son parte de un convenio de colaboración y traspaso de recursos firmado por las carteras de Deporte y Obras Públicas y el IND”.

Entre los cambios destacan:

Camarines -incluidos los que utilizan las selecciones nacionales masculina y femenina-.

Instalación de superficies antideslizantes de tránsito para deportistas entre los camarines y el campo de juego.

Modificación de zonas mixtas para periodistas.

MejoramIento en los servicios higiénicos del recinto.

Pintura general del recinto.

Instalación del césped híbrido en la cancha.

Las obras realizadas, en el Coliseo Central, contemplan una inversión superior a los $2.800 millones y se realizan en dos etapas, la primera contempla todos los requerimientos técnicos para la realización del Mundial, mientras que la segunda será completada una vez finalizado el evento deportivo.

⚓ ¿Cómo quedó el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso?

El recinto porteño recibió una inversión que superó los $3 mil millones, con obras financiadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND).

Las mejoras incluyeron:

Mejora en cuatros camarines con sus respectivos mobiliarios.

Nueva cancha con pasto hídrido.

Piscinas de crioterapia.

Instalación de superficies antideslizantes para el tránsito de deportistas entre los camarines y el campo de juego, así como también, la modificación de las zonas mixtas para periodistas.

Remodelación de los servicios higiénicos para espectadores y deportistas.

Recambio de butacas en tribunas preferenciales y sectores de prensa.

Mantención de pintura por dentro y fuera del Estadio.

Iluminación led y la implementación de bancas móviles para equipos y cuerpo médico al costado de la cancha.

Una de las innovaciones más destacadas es la creación de una sala multisensorial TEA, pensada para personas con trastorno del espectro autista y otras discapacidades cognitivas, para que también puedan disfrutar del Mundial.

⚽ ¿Qué trabajos se hicieron en el Estadio Fiscal de Talca?

El recinto del Maule será sede de partidos clave y recibió una inversión de más de $5 mil millones. Según explicó el ministro Jaime Pizarro, se realizó la “reposición del césped y del sistema de riego, así como la instalación de la nueva luminaria, lo que nos permitirá alcanzar el estándar para transmisión HD”.

Además, se mejoró el sistema de amplificación, la zona mixta y las tribunas, dejando al estadio preparado para recibir partidos internacionales de alta exigencia.

📅 ¿Qué partidos se juegan en cada estadio del Mundial Sub 20 Chile 2025?

El Estadio Nacional concentrará los duelos más relevantes, incluida la inauguración, la final y partidos como Chile vs. Japón y el choque estelar España vs. Brasil. En total, el recinto de Ñuñoa concentra el 84% de la venta de entradas, con más de 38 mil tickets vendidos solo para la apertura.

El Estadio Elías Figueroa de Valparaíso recibirá encuentros de los grupos B y D, como Italia vs. Australia y Cuba vs. Argentina, además de choques decisivos en la fase de eliminación directa.

En Rancagua, el Estadio El Teniente albergará partidos de grupos y fases finales, destacando la participación de selecciones como Francia, Estados Unidos y Nigeria.

Por su parte, el Estadio Fiscal de Talca será escenario de duelos de alto voltaje en el Grupo F, donde Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita buscarán su pase a octavos de final.

A continuación, todos los partidos con sus horarios y estadios:

🏟️ Fase de Grupos

Sábado 27 de septiembre

Chile vs. Nueva Zelanda – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Japón vs. Egipto – 17:00 | Estadio Nacional (Santiago)

República de Corea vs. Ucrania – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Paraguay vs. Panamá – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Domingo 28 de septiembre

Brasil vs. México – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Marruecos vs. España – 17:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Italia vs. Australia – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Cuba vs. Argentina – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Lunes 29 de septiembre

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia – 20:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

Francia vs. Sudáfrica – 17:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

Colombia vs. Arabia Saudí – 20:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Noruega vs. Nigeria – 17:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Martes 30 de septiembre

Chile vs. Japón – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Egipto vs. Nueva Zelanda – 17:00 | Estadio Nacional (Santiago)

República de Corea vs. Paraguay – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Panamá vs. Ucrania – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Miércoles 1 de octubre

Brasil vs. Marruecos – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

España vs. México – 17:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Italia vs. Cuba – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Argentina vs. Australia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Jueves 2 de octubre

Estados Unidos vs. Francia – 17:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia – 20:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

Colombia vs. Noruega – 17:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Nigeria vs. Arabia Saudí – 20:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Viernes 3 de octubre

Egipto vs. Chile – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Ucrania vs. Paraguay – 17:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Nueva Zelanda vs. Japón – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Panamá vs. República de Corea – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Sábado 4 de octubre

España vs. Brasil – 17:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Australia vs. Cuba – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

México vs. Marruecos – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Argentina vs. Italia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Domingo 5 de octubre

Sudáfrica vs. Estados Unidos – 17:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

Arabia Saudí vs. Noruega – 20:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

Nueva Caledonia vs. Francia – 17:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Nigeria vs. Colombia – 20:00 | Estadio Fiscal (Talca)

⚔️ Octavos de final

Martes 7 de octubre

2A vs. 2C – 16:30 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

1B vs. 3A/C/D – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Miércoles 8 de octubre

1D vs. 3B/E/F – 16:30 | Estadio Nacional (Santiago)

1A vs. 3C/D/E – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

1F vs. 2E – 16:30 | Estadio Fiscal (Talca)

2B vs. 2F – 20:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Jueves 9 de octubre

1E vs. 2D – 16:30 | Estadio El Teniente (Rancagua)

1C vs. 3A/B/F – 20:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

💥 Cuartos de final

Sábado 11 de octubre

Ganador 37 vs. Ganador 38 – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Ganador 39 vs. Ganador 40 – 17:00 | Estadio Fiscal (Talca)

Domingo 12 de octubre

Ganador 43 vs. Ganador 44 – 20:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

Ganador 41 vs. Ganador 42 – 17:00 | Estadio El Teniente (Rancagua)

⚽ Semifinales

Miércoles 15 de octubre

Ganador 45 vs. Ganador 46 – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Ganador 47 vs. Ganador 48 – 17:00 | Estadio Elías Figueroa (Valparaíso)

🏆 Final y tercer lugar

Sábado 18 de octubre

Partido por el tercer puesto – 16:00 | Estadio Nacional (Santiago)

Domingo 19 de octubre

Gran Final – 20:00 | Estadio Nacional (Santiago)

📣 Toda la cobertura del Mundial Sub 20 Chile 2025 —con calendario, entradas, sedes, figuras y los partidos de la Roja— está en Al Aire Libre.