Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del Mundial Sub 20. El próximo sábado 27 de septiembre se dará el vamos a la cita planetaria donde Chile será anfitrión, por lo que se están ultimando los últimos detalles.

Si bien fueron diez las ciudades que postularon para ser sede del torneo, solo cuatro fueron escogidas por cumplir con los requerimientos por parte de la FIFA: Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.

⚓ El segundo Mundial en la Joya del Pacífico

Con capacidad para 25.500 espectadores, el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso fue uno de los seleccionados para acoger la Copa del Mundo. Para ello, se implementaron una serie de mejoras en el recinto, el cual permaneció cerrado durante meses.

Entre los principales cambios destacan la nueva superficie híbrida, la cual cumple con los estándares de la FIFA; las mejoras en los camarines e iluminación LED; la remodelación de las tribunas y baños, entre otras. Para ello, se desembolsaron más de 3.200 millones de pesos.

Esta será la segunda vez que se juegue un Mundial en Valparaíso. La primera fue en la cita planetaria sub 20 de 1987 en el antiguo Estadio Playa Ancha. En aquella oportunidad Chile no jugó ningún partido en el recinto que albergó todos los duelos del Grupo C, además de una llave de cuartos de final.

La Roja Sub 20 disputa un amistoso en el Elías Figueroa Brander / Photosport

🔨 Rancagua se prepara para su primer Mundial

Otra de las sedes del Mundial Sub 20 de Chile es Rancagua, específicamente el Estadio El Teniente con capacidad para 12.500 espectadores, el cual también se sometió a importantes remodelaciones para albergar la Copa del Mundo.

Con un presupuesto de 1.600 millones de pesos, el recinto que ya volvió a abrir sus puertas, tuvo mejoras en accesos, iluminación y camarines. Además de nuevas tribunas de prensa y zonas mixtas, y un fortalecimiento del entorno urbano.

Esta será la primera vez que la ciudad de la Región de O’Higgins albergue una cita planetaria, por lo que la expectación es total.

Estadio El Teniente de Rancagua / X @UdeChile

🤩 La Copa del Mundo llega a Talca

La tercera sede del Mundial Sub 20 es Talca, que al igual que Rancagua, albergará por primera vez en la historia una Copa del Mundo.

El Estadio Fiscal, con capacidad para 16 mil espectadores, recibió una inversión de 4.400 mil millones de pesos, donde entre otras cosas, se reconstruyó la pista atlética, se ampliaron las gradas bajo marquesina, se implementó una nueva iluminación y se mejoraron las dependencias internas.

Por otro lado, la cancha se sembró nuevamente, por lo que habrá un campo de juego totalmente renovado con pasto natural para recibir por primera un Mundial por primera vez en la historia.

Estadio Fiscal de Talca / Photosport

🏟️ El Nacional va por su cuarto Mundial

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, principal reducto deportivo del país, no podía quedar ajeno a esta fiesta del fútbol. El recinto ñuñoíno con capacidad para 48.000 personas será el principal protagonista del Mundial, acogiendo la gran final del certamen el próximo 19 de octubre.

Esta será la cuarta vez que el Nacional recibirá una Copa del Mundo, puesto que ya lo hizo en la cita planetaria adulta de 1962, en el Sub 20 de 1987 y en el Sub 17 de 2015.

Al igual que las otras sedes, el único estadio capitalino de este Mundial también fue sometido a importantes mejoras, entre las que destacan la nueva superficie híbrida de la cancha, las remodelaciones de los camarines y la optimización de los accesos.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / X @UdeChile

