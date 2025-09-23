Chile no solo se juega el futuro de su Selección en el Mundial Sub 20 2025. También pone sobre la mesa una apuesta millonaria que transformó su infraestructura deportiva y que busca dejar un legado más allá de octubre. Con la final en el Estadio Nacional ya agotada y estadios en Valparaíso, Rancagua y Talca remodelados, el país vive una cita planetaria que combina deporte, modernización y un despliegue logístico sin precedentes.

La FIFA eligió a Chile como sede después de 38 años, y el desafío fue mucho más que futbolístico: desde camarines nuevos y césped híbrido hasta hoteles exclusivos para delegaciones y árbitros. El gasto no fue menor y ya se habla de cifras históricas en la organización de un torneo juvenil de estas características.

❓ ¿Cuánto costó organizar el Mundial Sub 20 Chile 2025?

La cifra total de la inversión, según La Tercera y confirmada por fuentes oficiales, asciende a $17.000 millones de pesos bajo un modelo de financiamiento público-privado. En este gasto participaron el Ministerio del Deporte, el IND, Codelco, la FIFA y el Comité Organizador Local (COL).

El mayor desembolso estuvo en la renovación de estadios, que demandó más de 13 mil millones: camarines remodelados, accesos y baños nuevos, zonas de prensa ampliadas, salas inclusivas para personas con Trastorno del Espectro Autista, sistemas de iluminación de 2.000 lux y pantallas gigantes de última generación.

🏟️ ¿Qué mejoras tuvieron los estadios sede del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Los cuatro recintos —Estadio Nacional, El Teniente de Rancagua, Elías Figueroa de Valparaíso y el Fiscal de Talca— fueron sometidos a intervenciones profundas. Además de infraestructura, se instaló césped híbrido en varias canchas, con una inversión superior a $550 millones, que asegura una vida útil de hasta 15 años.

En paralelo, se adquirieron 113 máquinas de mantención, valorizadas en más de $1.000 millones, y se capacitó a 90 trabajadores para operarlas, lo que garantiza un legado en el cuidado de superficies deportivas.

⚽ ¿Cuántas canchas de entrenamiento se construyeron para el Mundial Sub 20?

El plan incluyó 13 canchas nuevas y la mejora de otras 4 ya existentes, con un gasto de $2.128 millones. En total, serán 19 canchas distribuidas en 14 centros, de las cuales 17 están destinadas a selecciones y 2 a árbitros. Entre ellas figuran recintos emblemáticos como Juan Pinto Durán, el CDA de Universidad de Chile, el Monasterio Celeste y la Escuela Naval.

El césped de estas canchas fue reforzado con sistemas de riego y drenaje de última generación, lo que asegura su mantención a largo plazo.

🏨 ¿Dónde se alojan selecciones, árbitros y staff FIFA del Mundial Sub 20 Chile?

En materia de hotelería, el Mundial ocupará 14 establecimientos en las cuatro sedes. En Santiago, por ejemplo, el Radisson Blu Plaza El Bosque recibirá a cuatro selecciones, mientras que el InterContinental será la casa de los árbitros y personalidades VIP. El Sheraton Miramar en Viña del Mar será base de dos equipos, y en Rancagua y Talca se distribuyeron las delegaciones en hoteles Casino, Eco y Diego de Almagro.

🔒 ¿Qué cambios de seguridad implementó la FIFA para este Mundial Sub 20?

Una de las transformaciones más llamativas será la reducción o eliminación de rejas en los estadios. En el Estadio Nacional se rebajaron las estructuras metálicas y se quitaron las púas, mientras que en Rancagua y Talca directamente no habrá rejas por la configuración de las graderías.

“El foco está en la seguridad, pero también en la experiencia”, señalaron desde el COL a AS Chile. Para reforzar esto, se realizaron mesas semanales con Carabineros, PDI, Senapred y Bomberos, además de escoltas especiales para cada delegación.

📊 ¿Qué partidos concentran la mayor venta de entradas del Mundial Sub 20 Chile?

El Estadio Nacional concentra el 84% de la venta total de boletos, con la final ya agotada y la inauguración con más de 38 mil tickets vendidos. Partidos como Chile vs. Japón y el choque estelar España vs. Brasil también superaron las 12 mil entradas, confirmando a Santiago como la capital del evento.

🏆 ¿Qué legado dejará el Mundial Sub 20 en Chile?

El concepto de legado se materializa en infraestructura deportiva: césped híbrido, canchas nuevas, maquinaria de mantención y personal capacitado. En total, más de 176 mil metros cuadrados de césped de calidad internacional quedarán disponibles una vez finalizado el torneo, lo que beneficiará a clubes, selecciones y a la propia ANFP.

📣 Toda la cobertura del Mundial Sub 20 Chile 2025 —con calendario, sedes, entradas, figuras y los partidos de la Roja— está disponible en Al Aire Libre.