El chileno Damián Pizarro sorprendió con su salida de Udinese en el reciente mercado de pases europeo para arribar al Le Havre de la Primera División de Francia, un traspaso que puede resultar como un segundo aire para el joven atacante nacional en su aventura por el viejo continente.

Si bien Pizarro llegó a préstamo al Le Havre procedente del Udinese, en el club francés le tienen fe al chileno e hicieron una llamativa confesión respecto a su fichaje, que tiene que ver con las expectativas que tienen puestas sobre él.

Premiers mots en français pour Damián 💬 pic.twitter.com/9NUdgkt16H — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 26, 2025

⚽ Damián Pizarro genera puro entusiasmo en Le Havre

En sus primeros días con el equipo del “Cielo y Mar”, Pizarro recibió comentarios nada menos que del director deportivo del club, posiblemente el gran responsable de su aterrizaje en el fútbol francés.

En diálogo con el portal Paris-Normandie, el director deportivo Matthieu Bodmer señaló que: “Es chileno, pero si hubiera sido uruguayo o argentino, también me habría gustado. Tiene esa garra, esa forma de moverse que me encanta”.

“Pizarro, Seko, Namli y Samatta son jugadores desconocidos en Francia. Los descubrimos con mucho trabajo. En particular, Julien Mormont. Con datos y videos pudimos hacer una primera selección”, agregó Bodmer.

Pizarro espera su debut con Le Havre/ © Le Havre

🧐 El arduo trabajo en Le Havre para fichar a Pizarro

En la misma línea, Matthieu Bodmer explicó cómo fue el proceso para elegir a Damián Pizarro para negociar su fichaje.

“Con Momo El Kharraze, analizamos, validamos y se lo pasamos al entrenador. Luego viene lo más difícil: el aspecto económico”, detalló el directivo de Le Havre sobre las condiciones en las que llegó el formado en Colo Colo, un préstamo por una temporada y sin opción de compra a Udinese.

🔗 ¿Dónde saber más de Damián Pizarro?

Puedes tener todas las novedades de Damián Pizarro en su nuevo club junto a Al Aire Libre.