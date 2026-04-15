Damián Pizarro vuelve a la citación de Racing para la Copa Sudamericana tras no ser considerado ante River Plate, donde ni siquiera fue al banco. El delantero chileno reaparece en la nómina de Gustavo Costas para el duelo frente a Botafogo, en un contexto donde el equipo lidera el Grupo E con 3 puntos.

La decisión llega apenas tres días después de su exclusión, un movimiento que había encendido dudas sobre su continuidad en el club. Ahora, el técnico le abre nuevamente un espacio en un partido relevante para la campaña internacional de la Academia.

Damián Pizarro vuelve a Racing en Copa Sudamericana

Más allá de volver a la lista de convocados, el punto ahora es encontrar su lugar dentro del equipo. Pizarro venía perdiendo terreno en la rotación ofensiva, y quedar fuera ante River Plate lo dejó fuera de la pelea por sumar minutos.

El duelo ante Botafogo le abre un escenario distinto: Racing necesita sostener intensidad en ataque y administrar cargas en un calendario exigente. En ese contexto, el chileno puede reaparecer como alternativa desde la banca o incluso sumar minutos si el partido lo exige.

El escenario que se juega Damián Pizarro en Racing

El caso del formado en Colo Colo venía siendo seguido de cerca en Argentina. Según informó TyC Sports, su ausencia ante River Plate fue leída como una señal directa de salida a mitad de año, instalando presión sobre su continuidad.

Ahora este cambio de planes, le da un poco más de oxígeno a Pizarro, que desde que salió de Macul, no ha encontrado la continuidad.