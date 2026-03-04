Nicolás Córdova tiene la lista casi lista para la fecha FIFA de marzo y hay un nombre que nadie esperaba ver: Damián Pizarro regresa a la Selección Chilena apenas días después de debutar en Racing Club de Argentina con una asistencia de taco ante Atlético Tucumán, en su primer partido oficial con La Academia, según informó Radio ADN. El delantero de 20 años, formado en las divisiones inferiores de Colo Colo, sólo ha jugado 117 minutos entre junio 2024 y marzo 2026, pero Córdova lo considera una pieza clave del recambio ofensivo y quiere mantenerlo cerca del proceso pensando en las próximas Clasificatorias.

Chile enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas y a Nueva Zelanda el lunes 30 de marzo a las 03:15 horas, ambos en el Eden Park de Auckland. La nómina también trae un fuerte sello de Universidad de Chile: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Agustín Arce son fijos, mientras que Lucas Assadi entra condicionado a su recuperación del esguince de tobillo que lo marginó del Superclásico 199.

Las sorpresas de Córdova para la nómina de Chile

Junto a los jugadores de la U, la lista contempla nombres del fútbol local que vienen de buen presente en el Campeonato Nacional:

Francisco Salinas (Coquimbo Unido): repite llamado tras la última nómina de Córdova

(Universidad Católica): ratifica su lugar en el centro del campo

(Universidad Católica): ratifica su lugar en el centro del campo Vicente Bernedo (Universidad Católica): apuesta del proceso en el arco, dando inicio al recambio en la portería

(Racing Club): la gran sorpresa del ataque tras su debut en Argentina

(Racing Club): la gran sorpresa del ataque tras su debut en Argentina Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Agustín Arce (Universidad de Chile): columna vertebral del proceso de Córdova

Varios de estos jugadores ya habrían sido reservados preventivamente, por lo que no estarán disponibles para la Copa de la Liga, torneo que se disputará en la misma ventana de fecha FIFA.

¿Por qué Córdova convoca a Damián Pizarro si recién debutó en Racing Club?

La respuesta está en la planificación a largo plazo. El cuerpo técnico de La Roja ve a Pizarro como uno de los centrodelanteros chilenos con mayor proyección, y no quiere que la falta de continuidad en su club lo desconecte del proceso nacional. El propio Córdova ya lo convocó antes pese a que acumuló apenas 26 minutos en toda su etapa en el Le Havre de Francia.

Pizarro tiene 20 años, ya debutó en eliminatorias ante Paraguay en noviembre de 2023 y es uno de los pocos delanteros chilenos que genuinamente ilusionan de cara al Mundial 2030. La lógica es clara: Córdova prefiere tenerlo en el radar ahora antes que perderlo anímicamente por falta de convocatorias.

🏥 ¿Llega Lucas Assadi a la nómina de La Roja tras su esguince de tobillo?

Lucas Assadi entra en la lista, pero con una condición: debe recuperarse del esguince de tobillo que lo marginó del Superclásico 199. El mediocampista azul es uno de los jugadores más importantes del proceso de Córdova en el sector izquierdo, y su ausencia obligaría al técnico a buscar una alternativa de perfil diferente.

La evolución de Assadi en los próximos días será determinante. Si el parte médico de la U lo libera antes del 27 de marzo, viajará a Auckland. Si no llega a tiempo, Córdova deberá reorganizar el mediocampo con los recursos disponibles.

📅 ¿Cuándo, dónde y a qué hora juega Chile en el FIFA Series de marzo 2026?

Chile vs Cabo Verde, viernes 27 de marzo a las 00:00 horas

Chile vs Nueva Zelanda, lunes 30 de marzo a las 03:15 horas

Ambos partidos se disputarán en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, en el marco del FIFA Series 2026.