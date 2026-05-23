Datos Clave Pizarro sin DT: Racing despidió a Gustavo Costas tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Malos resultados: Costas cosechó un triunfo en los últimos diez partidos con la Academia. Histórico de la UC al rescate: Luciano Aued asumirá de forma interina junto a Sebastián Romero.

Racing de Damián Pizarro atraviesa un complejo momento en Argentina. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana terminó por colmar la paciencia de la dirigencia que este sábado puso fin al ciclo de Gustavo Costas en la banca.

Si bien se esperaba que el exentrenador de Palestino permaneciera hasta el término del primer semestre y dirigiera los últimos dos partidos que le restan al equipo en la primera parte del año, la Academia se anticipó y puso fin a su vínculo con el DT. En su reemplazo asumiría un histórico de Universidad Católica como interino.

¿Por qué Racing despidió a Gustavo Costas?

Racing decidió despedir a Gustavo Costas como su director técnico producto de los malos resultados. De los últimos diez partidos, los de Avellaneda solo consiguieron un triunfo, por lo que su proceso se hizo insostenible.

Lo que precipitó su salida fue la temprana eliminación en la Copa Sudamericana. Mientras la temporada pasada el club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, esta temporada se despidió del plano internacional en la fase de grupos y con una fecha aún por jugar.

Histórico de la UC asoma como salvador en Racing

En medio de esta situación, la dirigencia de Racing ya comienza a barajar opciones para reemplazar a Gustavo Costas en la banca. En un principio, será una dupla técnica la que asumirá de forma interina.

En ese contexto, un viejo conocido del fútbol chileno e histórico de Universidad Católica será uno de los encargados de asumir el desafío. Se trata de Luciano Aued, multicampeón con los cruzados, quien liderará al equipo junto a Sebastián ‘Chirola’ Romero.

El otrora volante de la UC tendrá la labor de comandar técnicamente al conjunto de Avellaneda frente a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana y ante Defensa y Justicia por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.