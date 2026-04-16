Damián Pizarro no lo pasa para nada bien en su estadía en Argentina, ya que durante la jornada de ayer sufrió un nuevo revés por parte del entrenador de la Academia, Gustavo Costas, quien a pesar de tener al joven delantero concentrado junto al equipo titular, lo excluyó del duelo ante Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026.

El atacante formado en Colo Colo sigue sin convencer al técnico trasandino, quien lo tiene apartado de las canchas desde la victoria por la primera fecha del campeonato continental, donde jugó solamente 24 minutos del complemento. Tras la derrota de local ante el Fogao, Costas fue consultado por la situación actual y la posición de Pizarro en el club, donde no dudó en ser tajante y propinar un balde de agua al atacante nacional.

La postura tajante de Costas ante Damián Pizarro

En conferencia de prensa tras la derrota en el Cilindro de Avellaneda, Gustavo Costas explicó la situación de Damián Pizarro, donde apuntó a que habían otros nombres mejores que el delantero nacional para conformar la lista de citados.

“Para mí si no está, es porque veo a otro chico que está mejor que él. Para mí van a estar citados los que considero que están mejores, Se lo dije a él”, señaló el técnico de la Academia.

Ante esta situación, se revela que el jugador que le quitó el puesto en la citación a Damián Pizarro en Racing es el joven Tomás Pérez, un atacante de 18 años que viene de las reservas del club de Avellaneda.

El complejo presente de Pizarro en Racing

Desde la prensa argentina también se apunta a que el inicio de la era Pizarro en Racing no comenzó de la mejor manera, ya que el periodista Diego Louzan señala que Damián no habría sido solicitado por el entrenador en el mercado de fichajes, y habría sido traído por su buen pasado en Colo Colo, a pesar de que tuvo complejos presentes en Europa.

Además, el comunicador apunta a que Pizarro no es un jugador para Racing, al señalar que no tiene condiciones para portar la camiseta albiceleste. “Cuando lo vi jugar me di cuenta que no estaba para el club. Le vino mal el año y medio de parate. No tiene condiciones físicas ni futbolísticas. Es nada lo que se ve a Pizarro en Racing”.

Para más información sobre Damián Pizarro ingresar al sitio web de Al Aire Libre.