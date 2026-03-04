En la jornada del martes, Damián Pizarro debutó oficialmente como titular en Racing en el triunfo sobre Atlético Tucumán. El delantero chileno fue protagonista al asistir de taco en la apertura de la cuenta.

Tras el encuentro, el técnico Gustavo Costas valoró el desempeño del atacante nacional, destacando su esfuerzo dentro de la cancha pese a llegar sin ritmo futbolístico.

¿Cómo fue el debut de Damián Pizarro con Racing?

Después de más de un mes desde su llegada a Argentina, Damián Pizarro debutó oficialmente con la camiseta de Racing Club. El chileno fue titular en el triunfo por 3-0 ante Atlético Tucumán, en un duelo válido por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

En su primera aparición, el delantero no pasó desapercibido y entregó una gran asistencia de taco para la apertura de la cuenta. El ariete se mantuvo en cancha hasta el minuto 59, cuando fue reemplazado por Tomás Conechny.

¿Qué dijo Gustavo Costas sobre el debut de Damián Pizarro en Racing?

Luego del partido, el técnico de Racing, Gustavo Costas, fue consultado sobre la actuación del jóven chileno y se mostró contento con su desempeño. “Lo vi bien. Yo le dije que no era para ponerlo de entrada en el partido, porque él viene sin ritmo futbolístico”, señaló el entrenador sobre los minutos que sumó el delantero estos últimos años.

El DT de 63 años también reveló las instrucciones que le dio al jugador formado en Colo Colo antes de salir al campo. “Le pedí a Damián que, si podía, hiciera el esfuerzo, y la verdad es que entró bien“, agregó el estratega.

Pese a los elogios, Costas dejó en claro que la exigencia continuará para el joven delantero. “Le falta todavía, tiene que dar mucho más, pero para ser su primer partido y hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente”, concluyó.

Cuándo vuelve a jugar Damián Pizarro en Racing

El siguiente desafío para Damián Pizarro y Racing Club será este sábado 7 de marzo ante Huracán por la novena jornada del Torneo Apertura de la Primera División argentina.

Como actualmente Argentina y Chile comparten el mismo horario, los hinchas nacionales podrán seguir el partido exactamente a la misma hora: 21:30 horas de Chile.