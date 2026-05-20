Datos Clave Golpe para Pizarro: Racing buscará la salida del delantero chileno en junio. Fin al préstamo: El jugador está cedido hasta diciembre, pero intentarán poner fin anticipadamente al vínculo. Futuro incierto: El ex Colo Colo deberá volver a Udinese para definir dónde continuará su carrera.

La carrera de Damián Pizarro no logra despegar. Tras su salida de Colo Colo, el delantero chileno no se pudo consolidar en Udinese ni tampoco en Le Havre, por lo que volvió a Sudamérica buscando un renacer en Racing de Avellaneda.

Sin embargo, en las últimas horas el atacante sufrió un nuevo golpe, puesto que se conoció que su estadía al otro lado de la cordillera llegará a su fin antes de lo previsto.

¿Qué pasó con Damián Pizarro?

Damián Pizarro está viviendo sus últimos días en Racing. Pese a que su préstamo es hasta fin de año, la Academia buscará una salida anticipada, lo que deja su futuro nuevamente en el aire.

La noticia fue confirmada desde el propio club al medio Olé. “Lo de Pizarro no salió como se esperaba. Está dentro de la autocrítica que se hace. Se hablará con la representación del jugador para buscarle una salida”, señalaron al citado medio.

Pizarro ha disputado 169 minutos en cinco partidos con los de Avellaneda y registra solo dos titularidades. Desde su llegada no ha conseguido anotar y solo ha aportado con una asistencia. Sus números incluso colmaron la paciencia de Gustavo Costas, quien fue clave para que se concretara su arribo al club a inicios de año.

¿Cuál es la situación de Damián Pizarro?

Damián Pizarro pertenece a Udinese, club que lo compró a Colo Colo en 2024. Sin embargo, en el equipo italiano no logró consolidarse y apenas sumó minutos, por lo que partió a préstamo al fútbol francés.

En tierras galas defendió la camiseta de Le Havre, donde prácticamente no jugó. Esto provocó que saliera otra vez cedido, esta vez a Racing, donde no consiguió el repunte que todos esperaban. Tras este nuevo paso en falso, Pizarro deberá volver al cuadro de Udine a mediados de año, donde se decidirá su futuro.