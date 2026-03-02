El nombre de Damián Pizarro vuelve a instalarse con fuerza en Argentina. Tras más de un mes desde su presentación en Racing Club, el delantero chileno podría tener, por fin, su gran oportunidad en Avellaneda.

El ex Colo Colo arribó el 27 de enero proveniente desde el Udinese, pero su adaptación no ha sido sencilla. Problemas físicos y decisiones técnicas lo dejaron fuera de las primeras seis fechas. Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta esta semana.

Damián Pizarro titular en Racing: la decisión que tomó Gustavo Costas

Damián Pizarro será titular en Racing Club ante Atlético Tucumán, según informó TyC Sports. La determinación de Gustavo Costas responde a un contexto inesperado en el plantel.

La expulsión de Matko Miljevic y la lesión de Adrián “Maravilla” Martínez dejaron a la Academia sin su principal referencia ofensiva. En ese panorama, el técnico apostará por el chileno de 20 años como eje de ataque para buscar tres puntos fundamentales.

Será, si se confirma, su estreno oficial con la camiseta albiceleste.

Por qué Damián Pizarro no había debutado en Racing

El delantero no sumó minutos desde su llegada por dos factores principales. Primero, el cuerpo técnico consideraba que no estaba en plenitud física tras su arribo. Segundo, sufrió un desgarro en sus primeras semanas en Argentina.

Esa combinación lo dejó fuera incluso del banco de suplentes durante las primeras seis jornadas del campeonato.

Además, Damián Pizarro no juega un partido oficial desde el 5 de octubre del año pasado, cuando disputó 12 minutos con el Le Havre en un empate ante Rennes. El tiempo sin competencia añade un desafío extra en su retorno a la actividad.

Pensando en Tucumán 🫡 pic.twitter.com/ctxivfJJbK — Racing Club (@RacingClub) March 1, 2026

Una oportunidad que puede marcar su temporada

El partido ante Atlético Tucumán aparece como un punto de inflexión. Racing necesita escalar posiciones y recuperar confianza tras el empate ante Independiente Rivadavia.

Para Pizarro, en tanto, es la chance de demostrar por qué fue considerado una apuesta de proyección internacional. La presión será alta, pero también la vitrina.