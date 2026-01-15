Colo Colo encontró a su ansiado nueve. Tras semanas de negociaciones, los albos finalmente optaron por Maximiliano Romero, delantero de 27 años perteneciente a Argentinos Juniors, quien arribará en calidad de préstamo con opción de compra.

De esta forma, el Cacique le cerró las puertas de manera definitiva a Damián Pizarro, atacante formado en el club que estuvo en la órbita de Blanco y Negro para reforzar la ofensiva y repatriarlo desde Europa.

Sin embargo, el futbolista de 20 años podría dar vuelta rápidamente la página y pensar en un próximo desafío profesional, puesto que es seguido por un importante club de nuestro continente.

🇦🇷 Desde Argentina preguntaron por Damián Pizarro

Hace algunos días se confirmó la salida de Damián Pizarro desde Le Havre de Francia, club en el que estuvo cedido desde Udinese y en el cual sumó muy pocos minutos.

Por ello, se especuló con su posible regreso a Colo Colo, pero su nombre no generó consenso ni en el directorio ni en el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, por lo que finalmente desistieron de su fichaje.

Tras el portazo desde Macul, Pizarro y su entorno comenzaron a buscar alternativas. Y en medio de esa situación se habría presentado una gran oportunidad para el futbolista nacional.

Esto porque el periodista de TyC Sports, Germán García Grova reveló que Racing preguntó condiciones por Damián Pizarro. “El avance de la negociación está ataca a la posible salida de Rocky Balboa”, precisó el comunicador en su cuenta de X.

⚽ Los números de Damián Pizarro en Europa

Tras salir de Colo Colo, Damián Pizarro no ha visto la acción que esperaba en Europa. El delantero arribó a Udinese, club que lo compró a los albos, pero en el elenco italiano jugó apenas 29 minutos en tres partidos.

Por esta razón, decidieron enviarlo a préstamo a Le Havre de Francia. Sin embargo, en su nuevo club tampoco logró consolidarse y disputó un total de 26 minutos en apenas dos compromisos.

En su estadía en el Viejo Continente, Pizarro no ha marcado ni tampoco aportado asistencias. Por ello, el cuadro de Udine ve con buenos ojos cederlo nuevamente para que recupere la confianza y retome el nivel que hizo que adquirieran su ficha.

