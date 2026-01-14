Colo Colo amarró a su cuarto refuerzo para la temporada 2026: los Albos tienen un “9” que peleará el puesto con Javier Correa, en una temporada en la que buscarán volver a los primeros puestos del Campeonato Nacional.

Este nombre llega en desmedro de Damián Pizarro, jugador formado en el Cacique, pero que recibió pulgar abajo del director técnico Fernando Ortiz, por lo que tendrá que buscar otros horizontes para continuar su carrera.

🤩 El cuarto refuerzo de Colo Colo para 2026

El nuevo refuerzo de Colo Colo es Maximiliano Romero, delantero argentino de 27 años que pertenece a los registros de Argentinos Juniors, pero que en los últimos seis meses defendió la camiseta de O’Higgins en calidad de préstamo.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Romero llega también cedido por un año al Cacique, con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del jugador.

🚨Colo Colo cerró la llegada de Maxi Romero, a préstamo por un año y con opción de compra de u$s 1.500.000 por el 50% del pase, desde Argentinos Juniors.

*️⃣De esta manera, el Cacique opta por el delantero que viene de O'Higgins y no por Damián Pizarro. pic.twitter.com/V3d26FfTx5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 15, 2026

En las próximas horas se hará oficial el fichaje en los canales del cuadro albo y el futbolista se integrará a la pretemporada del equipo de Fernando Ortiz en Uruguay, donde están disputando el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

⚽ Los números de Maximiliano Romero en O’Higgins

Maximiliano Romero se demoró poco en dejar huella en O’Higgins: jugó 13 partidos, anotando 7 goles y dando 2 asistencias, participando de forma directa en 9 goles de su equipo.

Uno de esos goles se los marcó al Cacique en el estadio Municipal de San Fernando, en el empate 1-1 de ambos elencos.

Romero fue el estandarte que necesitaba el equipo en ofensiva, ayudando al equipo a clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras conseguir el tercer lugar en el Campeonato Nacional.

❓ ¿Qué pasó con Damián Pizarro en Colo Colo?

Pese a que había un acuerdo entre Damián Pizarro y la dirigencia de Blanco y Negro, el director técnico Fernando Ortiz decidió no darle el visto bueno al delantero, por lo que su llegada a Colo Colo no se terminó concretando.

El jugador formado en el Cacique tendrá que buscar nuevas opciones, luego de que rescindir su préstamo con Le Havre de Francia. Por el momento debe presentarse en Udinese, elenco que no lo tiene en sus plantes, pero que debe mantenerlo, al menos, entrenando en sus instalaciones en Friuli.