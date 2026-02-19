La situación de Damián Pizarro se vuelve cada vez más preocupante. El delantero chileno acumula cuatro meses y dos semanas sin pisar una cancha de manera oficial, una mala racha que se ha extendido durante su actual presente en Racing Club de Avellaneda.

Hace 20 días que el ex Colo Colo, cuyo pase pertenece al Udinese de Italia, arribó a la “Academia” en calidad de préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la expectación inicial se ha transformado en incertidumbre, ya que todavía no recibe siquiera una citación por parte de su entrenador, Gustavo Costas.

¿Qué dicen en Racing sobre el nivel de Damián Pizarro?

El programa argentino Cuidemos El Fútbol del canal de YouTube AZZ reveló la evaluación interna que realiza el cuerpo técnico de Racing sobre el delantero chileno. El diagnóstico no es alentador.

El conductor del espacio, Jero Torresantoro, aseguró que Pizarro “es un jugador que no pidió el cuerpo técnico” y que “no lo ven bien”, por lo que actualmente no estaría en condiciones de ser alternativa.

En la misma línea, el periodista Juan D’Aquila, quien cubre el día a día de la “Academia”, afirmó que desde el staff de Gustavo Costas consideran que físicamente no está en plenitud y que “le falta muchísimo en lo futbolístico”. Incluso, señaló que desde el entorno técnico sostienen que “no tiene el nivel para el fútbol argentino” en este momento.

Además, se conoció que Gustavo Costas habría solicitado como prioridad ofensiva a David Romero, actual goleador de Tigre. Sin embargo, desde el primer día el propio entrenador dejó en claro que Racing no contaba con el presupuesto para realizar grandes incorporaciones y que debía ajustarse a lo que el club podía pagar en el mercado.

En ese escenario económico se concretó la llegada de Damián Pizarro, una apuesta que encajaba dentro de las posibilidades financieras de la institución, pero que hoy enfrenta cuestionamientos desde lo físico y lo futbolístico.

El hincha de Racing le tiene fé / Instagram

¿Hace cuánto no juega Damián Pizarro?

El último partido oficial del delantero chileno fue el 5 de octubre de 2025, cuando disputó 13 minutos en el empate 2-2 entre Le Havre y Rennes.

Desde entonces, acumula más de cuatro meses sin competir oficialmente, un dato que explica parte de la evaluación física que hoy realiza el cuerpo técnico de Racing.

Mientras tanto, la “Academia” se prepara para enfrentar a Boca Juniors este viernes 20 de febrero a las 20:00 horas en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo de Apertura 2026, en un duelo donde nuevamente no está asegurada la presencia del atacante chileno.