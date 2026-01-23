Damián Pizarro resolvió su futuro. Tras el portazo de Colo Colo, el delantero chileno de 20 años siguió buscando equipo, puesto que no está en los planes de Udinese, club dueño de su pase, para la temporada que está en curso.

Luego de sus frustrados pasos por Francia e Italia, finalmente el atacante nacional regresará a Sudamérica, donde reforzará a un gigante del continente para intentar realzar su carrera profesional.

🤝 Damián Pizarro llegó a un acuerdo con un gigante de Sudamérica

Según informó el periodista Germán García Grova, Damián Pizarro llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Racing de Avellaneda. El formado en el Cacique arribará a la Academia en calidad de préstamo por todo el 2026, con opción de compra.

La citada fuente precisó que existe un acuerdo verbal entre ambas partes y solo resta definir algunos detalles administrativos y la firma del contrato. Incluso se espera que el atacante chileno arribe en las próximas horas a Argentina para sellar su vínculo.

Pizarro llegó a la escuadra de Avellaneda como reemplazo de Adrián Balboa, quien fue transferido al Pari Nizhny Novgorod de Rusia por alrededor de un millón de dólares.

Esta es una nueva oportunidad para el delantero de 20 años para relanzar su carrera. Tras su paso por Colo Colo, el ariete no se pudo afianzar en Europa y cosechó números muy lejos de las expectativas tanto en Italia como en Francia.

⚽ Los números de Damián Pizarro

Damián Pizarro debutó el Colo Colo el 2021 y se convirtió en un importante agente ofensivo del equipo. En su estadía en el Estadio Monumental, jugó un total de 58 partidos, en los cuales anotó 12 goles y entregó 8 asistencias.

Sus actuaciones con la camiseta del Cacique le permitieron emigrar a Europa, donde fue adquirido por el Udinese. Sin embargo, en el elenco italiano no logró consolidarse, jugó solo 276 minutos en cuatro partidos y no convirtió.

Por ello, fue cedido al Le Havre de Francia, donde prácticamente no vio acción. Allí, solo disputó 26 minutos en dos partidos y tampoco consiguió marcar. Por ello, espera poner fin a esa extensa sequía goleadora en Racing, club donde buscará un renacer futbolístico.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con la actualidad de Damián Pizarro.