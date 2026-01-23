Damián Pizarro sigue sin espacio en Europa y el tiempo empieza a pesar. El delantero chileno, cuyo pase pertenece al Udinese, viene de temporadas con casi nula participación y necesita minutos con urgencia para no seguir perdiendo terreno competitivo.

Mientras su presente sigue en pausa, desde Argentina apareció un movimiento que vuelve a poner su nombre sobre la mesa. Racing cerró una venta importante y quedó obligado a buscar un nuevo centrodelantero para encarar la temporada 2026.

⚽ Damián Pizarro vuelve al radar

La Academia concretó la salida de Adrián Balboa, su “9” titular. Según informó el periodista César Luis Merlo, el atacante fue transferido al Pari Nizhny Novgorod del fútbol ruso por cerca de un millón de dólares, con contrato hasta junio de 2027. Con la operación cerrada, Racing quedó con un puesto clave por cubrir.

En ese contexto, el nombre de Damián Pizarro volvió a aparecer como una opción posible. El chileno no es prioridad en Udinese y el club italiano está dispuesto a facilitar una salida que le permita sumar continuidad.

De acuerdo a información del periodista argentino Germán García Grova, Racing ya trabaja con Udinese en una cesión sin cargo y con opción de compra, fórmula que se ajusta al escenario económico y deportivo del club de Avellaneda.

🔄 Una salida que le acomoda a todos

Para Racing, Pizarro representa una apuesta de bajo riesgo: joven, con experiencia reciente en la primera división y margen de proyección. Para Udinese, una cesión permitiría revalorizar al jugador. Y para el propio delantero, el fútbol argentino aparece como una oportunidad concreta para volver a competir de manera regular.

Desde su salida de Colo Colo en 2024, Pizarro no logró consolidarse ni en Le Havre ni en Italia. La falta de minutos terminó frenando su progresión y lo dejó fuera del radar competitivo. Hoy el escenario es distinto: Racing necesita un “9” y el mercado se mueve rápido.