El partido entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda asomaba como el primer gran examen del año para ambos equipos. La U, con la ilusión renovada bajo el mando de Francisco Meneghini, se medirá este domingo en el Ester Roa Rebolledo de Concepción frente a un rival internacional. Sin embargo, una situación sanitaria en el plantel argentino cambió todo el panorama.

La visita llegará a Chile con al menos cuatro jugadores menos, entre ellos dos figuras de peso. Mientras tanto, los azules tampoco podrán contar con uno de sus titulares indiscutidos. Todo esto marca el arranque de un año que ya parte con sobresaltos para ambos elencos.

🦠 Maravilla Martínez y Rojo, fuera del debut por un virus en Racing

Racing Club confirmó cuatro bajas para su duelo ante Universidad de Chile por un cuadro viral que afectó a parte del plantel. La información fue entregada a la prensa trasandina por el propio club, que decidió no arriesgar a sus figuras en este amistoso internacional.

Las ausencias más notorias son: Adrián “Maravilla” Martínez, goleador del equipo, y el experimentado Marcos Rojo, ex Boca Juniors y con recorrido en el seleccionado argentino. A ellos se suman Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez, quienes tampoco viajarán a Concepción como medida de precaución médica.

Contento el Míster 😍 pic.twitter.com/QnXTMNEsBY — Racing Club (@RacingClub) January 14, 2026

🚑 Universidad de Chile también sufre una baja clave

En la vereda de enfrente, Francisco Meneghini tampoco contará con su plantel completo. El arquero titular, Gabriel Castellón, sufrió un desgarro durante la pretemporada azul en Pirque, y quedó descartado para el duelo ante Racing.

Justo cuando en este mercado de pases de la U, se ha puesto sobre la mesa la opción de que Azul Azul disponga dineros para traer un arquero que al menos le pelee el puesto a Castellón. En esta pasada se optó por la renovación de un casi retirado Cristopher Toselli.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el amistoso entre U. de Chile y Racing?

El encuentro está pactado para el domingo 18 de enero a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Será transmitido por televisión y genera una alta expectativa entre los hinchas azules del sur del país.

Este amistoso internacional no sólo marcará el inicio del nuevo ciclo azul, sino también pondrá a prueba a un equipo de Racing que, pese a las bajas, sigue siendo competitivo. Será un anticipo de lo que se viene en la intensa temporada 2026.