Universidad de Chile levanta el telón de su temporada 2026 con un desafío exigente. El amistoso ante Racing no solo sirve para sumar minutos de pretemporada, sino que aparece como la primera radiografía real del equipo que comienza a construir Francisco “Paqui” Meneghini, en un contexto de renovación profunda del plantel y con varios nombres que concentran la atención.

El duelo, además, estará marcado por el regreso de Eduardo Vargas, uno de los refuerzos más esperados del mercado, y por la presencia de un rival de peso continental que llega con rodaje y ambición trasandina. Con estadio lleno y ambiente de partido grande, la U tendrá su primer termómetro futbolístico del año.

📺 ¿Qué canal transmite U de Chile vs Racing EN VIVO en Chile?

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing será transmitido en vivo por:

ESPN (TV – señal premium)

(TV – señal premium) Disney+ Premium (streaming)

ESPN – canales según cableoperador (Chile):

VTR: 45 / 589

Claro: 177 / 477

DirecTV: 625 / 1625

Entel TV: 218

TuVes: 177

Mundo: 83

🕒 ¿A qué hora juega U de Chile vs Racing?

El partido amistoso está programado para:

📆 Domingo 18 de enero de 2026

⏰ 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Ester Roa Rebolledo

👥 Aforo autorizado: 24.000 espectadores

📡 ¿Dónde ver U de Chile vs Racing EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium (web y app)

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde seguir GRATIS el U de Chile vs Racing?

Además de la TV y el streaming, podrás seguir el partido con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, declaraciones, análisis y reacciones)

🔍 ¿Por qué este amistoso es clave para la U de Chile?

El cruce ante Racing aparece como mucho más que un simple partido de pretemporada. Para Universidad de Chile, este amistoso funciona como el primer examen real del nuevo proceso que lidera Francisco “Paqui” Meneghini, en un escenario exigente y ante un rival de jerarquía continental. Será la primera vez que el DT dirija oficialmente al equipo desde la banca, pero también la instancia inicial para empezar a leer señales más profundas.

En la cancha comenzarán a verse los primeros indicios del funcionamiento colectivo del plantel renovado, cómo se acoplan los refuerzos al sistema y qué idea futbolística intenta instalar el cuerpo técnico desde el arranque. También será clave observar el rol que asumen los referentes, tanto en lo táctico como en el liderazgo dentro del campo, en un equipo que busca identidad tras un recambio importante.

Más allá del marcador, el partido ante Racing entrega pistas concretas sobre cómo pretende competir la U en 2026, una temporada que traerá alta exigencia con desafíos en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Por lo mismo, cada detalle empieza a importar desde ahora.

🔵 ¿Cómo llega la U de Chile al amistoso ante Racing?

Universidad de Chile llega a este estreno con varias caras nuevas y un plantel en reconstrucción. Hasta ahora, los azules confirmaron la llegada de:

Eduardo Vargas

Lucas Romero

Octavio Rivero

Además, Juan Martín Lucero no estará disponible para este partido, ya que se espera que recién este fin de semana arribe a Santiago para cerrar su incorporación como el cuarto refuerzo del equipo.

El amistoso ante Racing será el único que la U disputará en territorio nacional durante la pretemporada. Luego, el equipo viajará a Lima para enfrentar a Universitario el sábado 24 de enero.

⚽ ¿Cómo llega Racing al duelo en Concepción?

Racing arriba a este compromiso como uno de los equipos argentinos que mejor se ha reforzado para la temporada 2026. El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de una sólida campaña internacional y mantiene la base de un plantel competitivo.

Entre las incorporaciones más destacadas aparece Valentín Carboni, proveniente del Inter de Milán, en un equipo que apunta a volver a ser protagonista tanto a nivel local como continental. El amistoso ante la U forma parte de su preparación de alto nivel antes del inicio oficial de las competencias en Argentina.

🔥 Formación de la U de Chile vs Racing: el primer once de Meneghini

Para este debut, Francisco Meneghini ya trabaja con una alineación que mezcla experiencia, refuerzos y nombres llamados a ser protagonistas del nuevo ciclo. La formación proyectada muestra la intención de darle equilibrio al mediocampo y libertad ofensiva a sus jugadores más desequilibrantes.

Posible formación de Universidad de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Calderón, Matías Zaldivia, Salomoni; Romero y Charles Aránguiz; Eduardo Vargas; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Octavio Rivero.

El once refleja varias de las apuestas que pretende continuar el nuevo DT: la conducción de Aránguiz en el mediocampo, el protagonismo creativo de Assadi y la presencia de Vargas más suelta en ofensiva, en un esquema que será observado con lupa en este primer apronte del año.

🧩 En resumen

Universidad de Chile vs Racing Club se juega este domingo 18 de enero

Hora: 19:00 (Chile)

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

Transmite: ESPN y Disney+ Premium

Marca el debut oficial de Paqui Meneghini en la banca azul

📣 Sigue U de Chile vs Racing EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis editorial y todo lo que deje el estreno azul en la temporada 2026.