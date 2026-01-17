La U de Chile tendrá su primer desafío del año este domingo, cuando se enfrente a Racing Club de Avellaneda en el que será su debut en la temporada 2026. Para ello, los azules llevan días preparándose tanto en el Centro Deportivo Azul como en las instalaciones del Sifup.

El encuentro frente a la Academia marcará además el estreno de Francisco Meneghini en la banca, luego de asumir la dirección técnica del equipo tras la salida de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, Paqui ya sufrió el primer dolor de cabeza del año. ¿El motivo? Un jugador titular y pieza clave del equipo se lesionó, quedando descartado para medirse a los argentinos y generando preocupación de cara a lo que viene.

🤕 Figura de la U de Chile quedó descartada para enfrentar a Racing

Se trata del portero Gabriel Castellón, quien estaba considerado para ir desde la partida ante Racing, pero quien finalmente quedó descartado para el primer encuentro de la temporada.

Según reveló Emisora Bullanguera, el guardameta sufrió una lesión muscular en su cuádriceps derecho en uno de los entrenamientos de los últimos días, lo que obligó a Meneghini a hacer cambios en la oncena titular.

De acuerdo a lo informado por el citado medio, Cristopher Toselli asoma como reemplazante de Castellón, mientras que dos goleros juveniles podrían ser alternativas.

⚽ No todo es malo para Meneghini en la U de Chile

Pese a la lamentable lesión de Gabriel Castellón, no todo es malo para Francisco Meneghini en la U de Chile. Esto porque según reveló Radio ADN, todo indica que los refuerzos azules harán su estreno en el Ester Roa Rebolledo.

La mencionada fuente detalló que Lucas Romero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero han estado trabajando en la oncena titular, por lo que podrían debutar conjuntamente en la U.

Recordar que el partido frente a Racing de Avellaneda está programado para este domingo 18 de enero a las 18:00 horas en Concepción, partido al que podrán asistir 24 mil espectadores.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todas las novedades y la actualidad de la U de Chile.