La sorpresa se apoderó de la U de Chile el pasado lunes, cuando se oficializó la venta del paquete accionario de la familia Schapira, representada por los hermanos Daniel y Eduardo.

Los Schapira vendieron el 21,44% de sus acciones, las cuales fueron adquiridas por José Ramón Correa, director de la concesionaria y abogado del club, a través de la sociedad Romántico Viajero SpA.

Esta situación levantó suspicacias, puesto que con esta transacción Michael Clark alcanzaría mayor poder al interior de la S.A, ya que la oposición fue reducida. Esto alertó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual levantó un oficio cuestionando lo ocurrido.

😱 Comisión para el Mercado financiero alerta a la U de Chile

Lo que parecía ser una simple transacción de mercado de valores se transformó en asunto de supervisión regulatoria luego que interviniera la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La transacción, realizada el pasado lunes, significó que Correa adquiriera 21,44% del paquete accionario de Azul Azul, posicionándolo como segundo mayor accionista después de Michael Clark.

Las complicaciones surgen cuando se analiza la relación entre ambos directivos. José Ramón Correa actualmente representa legalmente al mandamás de la concesionaria en su apelación a la sanción impuesta por la CMF hace meses, generando potencial conflicto de intereses.

La CMF, precisamente la entidad que sanciona al timonel de los universitarios, ahora alzó la voz y cuestionó si ambos directivos actúan conjuntamente en una operación accionaria. Este escenario regulatorio coloca a ambos actores en una encrucijada legal con un plazo que vence este jueves 15 de enero.