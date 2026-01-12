La U de Chile vivió un lunes de turbulencias a nivel dirigencial. Esto porque la familia Schapira, segunda mayor accionista de Azul Azul con participación de 21,44%, formalizó la venta de su paquete de acciones por $6.700 millones. La operación fue remitida a través de corredora LarrainVial tras semanas de gestión que finalmente cristalizó en mercado de valores.

Sin embargo, lo más intrigante no fue la cifra, sino la identidad del misterioso comprador que adquirió más de nueve millones de acciones en una transacción que fue dada a conocer a través de hecho esencial en Bolsa de Santiago. El misterio se despejó cuando salió a la luz quién compró el paquete, lo cual generó bastante sorpresa.

🕵️ Abogado y director de Azul Azul adquirió las acciones de la familia Schapira

Detrás de la operación está Romántico Viajero Spa, sociedad constituida apenas hace dos meses (21 de noviembre 2025) ante notario Juan Ricardo San Martín. Esta estructura jurídica nueva, con capital social de un millón de pesos dividido en 100 acciones, fue representada por José Ramón Correa Díaz, figura controvertida dentro de la U de Chile.

José Ramón Correa Díaz es director de Azul Azul y abogado oficial del club. El misterioso comprador tomó notoriedad tras la denuncia interpuesta por los azules contra Jorge Almirón en la temporada 2024, donde el profesional incluso recibió burlas por parte del DT. “Intentaron deslucirlo, poner nervioso, fueron al TAS como 16 veces y les fue mal, el abogado sigue hablando y yo no lo contrataría para nada, perdió en todos lados”, dijo en aquella oportunidad Almirón, a quien acusaban de dar instrucciones pese a estar suspendido en un partido ante Huachipato.

Posteriormente, Correa también participó activamente en la defensa de los hinchas de la U tras los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana frente a Independiente. Allí, el abogado defendió penalmente a los fanáticos que se vieron afectados al otro lado de la cordillera a quienes fueron agredidos y detenidos.

