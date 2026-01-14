Fueron días de mucho suspenso y especulaciones estos últimos en el entorno de U de Chile y su interés en el fichaje del argentino Juan Martín Lucero, y aunque hasta este último martes trascendió que las negociaciones se enfriaban e incluso corrían peligro toda esta teleserie volvió a escribir un nuevo capítulo que parece tener un final feliz para los azules.

Hace unas cuantas horas atrás se conocía que desde Fortaleza pretendían encaminarse a otra negociación en el mismo fútbol brasileño por el traspaso de Lucero, lo que parecía dejar con cuello a la U, pero finalmente el guion de la historia tuvo un giro que termina favoreciendo al elenco estudiantil.

⚽Lucero resolvió su situación con Fortaleza y viajará a Chile en los próximos días

El acuerdo entre la U y Lucero estaba asegurado desde hace ya varios días según los últimos reportes que hubo sobre su incorporación, pero el ex Colo Colo le faltaba poder destrabar su salida de Fortaleza, club que no le hizo las cosas fáciles al “Gato”.

Sin embargo, de acuerdo a la información del periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, el caso entre el atacante de 37 años y el club cearense finalmente pudo resolverse.

“Juan Martín Lucero acordó la rescisión con Fortaleza y jugará en la U de Chile. El argentino dejará de pertenecer al equipo brasileño y en los próximos días llegará a Santiago para un nuevo desafío en su carrera, trato hecho”, afirmó Merlo mediante sus redes sociales.

🚨Juan Martín Lucero acordó la rescisión con Fortaleza y jugará en la U de Chile.

*️⃣El argentino dejará de pertenecer al equipo brasileño y en los próximos días llegará a Santiago para un nuevo desafío en su carrera. #TratoHecho pic.twitter.com/cxpUxITmQo — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 14, 2026

🔹 El poderoso ataque de la U para este 2026

De esta manera, U de Chile ya consolida un mercado de pases que se ha visto marcado por el foco en potenciar su línea ofensiva, esto producto de las salidas de Rodrigo Contreras, Lucas di Yorio y Nicolás Guerra.

Por ello es que en Azul Azul se pusieron manos a la obra y ya lograron los fichajes de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y esta inminente llegada de Lucero, un ataque que significa un paso adelante de lo que tenían y seguro entusiasma tanto al DT Francisco Meneghini como a los hinchas del equipo del Chuncho.