Universidad de Chile sigue moviendo piezas en un mercado de fichajes intenso y con decisiones profundas. Mientras la pretemporada ya está en marcha y el debut amistoso ante Racing aparece en el horizonte inmediato, el club continúa afinando su plantel de cara a la temporada 2026.

En ese contexto, durante las últimas horas el Romántico Viajero oficializó una nueva salida que se suma a otras bajas relevantes del plantel. Se trata de una decisión que apunta directamente a reordenar el mediocampo y ajustar el grupo a la idea que pretende instalar el nuevo cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini.

❓ ¿Qué jugador dejó la U de Chile en este mercado 2026?

Universidad de Chile confirmó la salida del volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien no continuará en la institución tras llegar a un acuerdo para finalizar anticipadamente su contrato. La información fue comunicada de manera oficial por el club a través de sus canales institucionales, marcando el cierre definitivo del vínculo entre ambas partes.

En el comunicado, la escuadra universitaria detalló los términos del acuerdo y el paso del jugador por el club. La declaración oficial señala:

“Se acordó finalizar anticipadamente su vínculo contractual con la institución. El volante uruguayo, que se sumó a nuestro Primer Equipo en julio de 2025 proveniente desde Montevideo City Torque, sumó 9 apariciones con la camiseta azul. Fue parte del equipo campeón de la Supercopa 2025”. Con esto, Rodríguez pone fin a un ciclo breve en el CDA, marcado por escasa continuidad y sin lograr consolidarse como alternativa fija en el mediocampo azul.

📊 ¿Cuántos partidos jugó Sebastián Rodríguez en la U de Chile?

El paso del volante uruguayo por Universidad de Chile dejó números limitados. En total, disputó nueve partidos oficiales, repartidos entre:

Campeonato Nacional

Copa Sudamericana

Supercopa de Chile

No registró goles ni asistencias, y su protagonismo fue disminuyendo con el paso de los meses, especialmente en la recta final de la temporada 2025.

Más allá del aspecto deportivo, la salida de Sebastián Rodríguez tiene un impacto directo en la planificación del plantel. Al tratarse de un jugador extranjero, su partida libera un cupo clave para que Universidad de Chile pueda seguir moviéndose en el mercado de fichajes 2026.

Este punto resulta especialmente relevante considerando que la dirigencia aún evalúa opciones para reforzar zonas específicas del equipo, en línea con las solicitudes del nuevo cuerpo técnico.

🔁 ¿Qué otros jugadores dejaron la U de Chile rumbo al 2026?

La salida de Sebastián Rodríguez no es un hecho aislado. Forma parte de un reordenamiento mayor que Universidad de Chile oficializó este jueves, con varias partidas confirmadas del Primer Equipo masculino de cara a la planificación de la temporada 2026.

Además del volante uruguayo, el club acordó el término anticipado del vínculo de Leandro Fernández, cerrando una etapa de tres años en el CDA, con 100 partidos disputados, 33 goles y dos títulos obtenidos. También finalizó el préstamo de Rodrigo Contreras, quien regresará a Deportes Antofagasta tras completar 41 encuentros y ser parte del plantel campeón de la Supercopa 2025.

A estas salidas se suman los cierres de ciclo de Nicolás Guerra, quien terminó su segunda etapa en el club tras acumular 178 partidos oficiales y dos títulos; Lucas Di Yorio, cuyo préstamo desde Athletico Paranaense no será renovado; e Ignacio Tapia, defensor que concluyó su contrato luego de cuatro temporadas en la institución.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile su próximo partido?

El debut del nuevo ciclo de Francisco Meneghini se producirá este domingo, cuando Universidad de Chile enfrente a Racing en un amistoso de pretemporada.

📆 Domingo 19 de enero de 2026

⏰ 19:00 horas

🏟️ Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción

