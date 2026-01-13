La etapa de Sebastián Rodríguez en la Universidad de Chile se cerró antes de lo proyectado. Pese a tener contrato vigente, el mediocampista resolvió finalizar su vínculo y regresar a Uruguay, en una decisión que fue tomando forma lejos del ruido mediático y con conversaciones internas clave.

En diálogo con La Mañana del Fútbol, el volante explicó que la determinación no respondió a un solo factor. Cambios deportivos, análisis personales y un nuevo escenario institucional terminaron empujando la salida. La llegada del cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini terminó de ordenar un panorama que ya venía mostrando señales claras.

El volante explicó que la salida no respondió a una determinación repentina, sino a un proceso de análisis interno y personal. “Tenía la opción de quedarme porque tenía un año más de contrato, pero ahora volví, estuve en la primera semana de pretemporada y charlando con el técnico nuevo y el gerente, también por algunas cosas familiares, se fue tomando la decisión de ir volviendo para Uruguay”, relató.

⚽ Sebastián Rodríguez y el quiebre con la U

El uruguayo también contextualizó cómo se gestó su llegada al Centro Deportivo Azul a mediados de 2025. Según explicó, su intención inicial era mantenerse en Uruguay, donde atravesaba un buen momento deportivo, hasta que apareció nuevamente el interés desde Chile. “Cuando volví a Torque, la idea era quedarme. Incluso en Alianza podía seguir, que me había ido muy bien en lo personal, pero justo a mitad de año surgió lo de la U de Chile”, detalló.

El escenario deportivo terminó siendo un factor clave. Rodríguez reconoció que arribar a un equipo en plena competencia le pasó la cuenta. “Me costó más, es la realidad. Fue una de las charlas que tuvimos allá, porque en mis últimos siete años siempre jugué arriba del 90% de los minutos”, explicó, dando cuenta de una adaptación más compleja de lo esperado.

🔍 Adaptación, mercado y futuro abierto

La diferencia de ritmo fue determinante en su evaluación. “Cuando llegué a la U, ellos nunca habían parado. Estaban jugando todos los fines de semana y cuando llegué, el equipo ya estaba jugando, venía con ritmo y me costó un poco entrar”, sostuvo, aunque también valoró los momentos en que pudo sumar minutos. “Luego cuando pude entrar, por suerte lo hice bien… después de nuevo me tocó no jugar, una situación atípica, pero sirvió de aprendizaje”.

Mientras define su próximo destino, Rodríguez ya asumió que el mercado no ofrece demasiadas ventanas. En la misma entrevista confirmó contactos concretos: “Los equipos ya están armados y es difícil encontrar club. Ya tuve una charla con Peñarol y con otro club de afuera. Espero esta semana ya tomar mi decisión”.