En U de Chile superaron el primer obstáculo para poder empezar a cerrar refuerzos con miras al 2026, y es que tras confirmarse la salida de Gustavo Álvarez la inminente llegada de Francisco Meneghini a la banca empieza a poner los objetivos del mercado azul, incluso el joven DT argentino ya tenía en carpeta a quien podía ser la primera incorporación bajo su alero.

Como era de esperar Meneghini tenía en mente traer desde O’Higgins, su ex equipo, un refuerzo que precisamente le iba a venir bien a la U en un puesto en el que carecen de variantes como el lateral izquierdo, sin embargo, el deseo de Paqui se derrumbó rápidamente por un importante motivo.

❌ Luis Pavez no acompañará a Meneghini en U de Chile

A la espera que se oficialice su llegada a la U desde Rancagua avisaban que Meneghini ya había elegido a Luis Pavez como el primer fichaje de su mandato, esto considerando el conocimiento sobre el jugador y que destacó como uno de los mejores en su puesto con el Capo de Provincia este 2025.

Pese a ello, finalmente el anhelo de Paqui no será posible, ya que nuevas informaciones apuntan a que Pavez tiene decidido su próximo paso de cara al año que se viene y no es precisamente ponerse la camiseta de los azules.

En redes sociales, el periodista rancagüino Nicolás Cortés expuso que “Juan Leiva y Luis Pavez seguirán siendo Celestes en 2026“, dejando en claro que el zurdo lateral cumplirá con su cláusula de renovación y permanecerá en O’Higgins pese a la petición de Meneghini de tenerlo en la U.

Luis Pavez no irá a la U y permanecerá en O’Higgins/ © Photosport

📊 ¿Qué laterales izquierdos tiene la U en su plantel?

Tras caerse esta opción de Luis Pavez queda esperar si Meneghini o la U intentarán ir por algún otro lateral izquierdo en el mercado, considerando que no es un puesto en el que abunden opciones.

De hecho, en el actual plantel el cuadro del Chuncho solo cuenta con Felipe Salomoni y Antonio Díaz como opciones naturales en dicho puesto, ya que también está Matías Sepúlveda, quien fue requerido por la banda izquierda por Gustavo Álvarez aunque como un carrilero más que un lateral neto en una línea de 4 defensores.